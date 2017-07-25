Россия готова организовать встречу лидеров Израиля и Палестины

ООН, 25 июля. /ТАСС/. Россия готова организовать в Москве встречу президента Государства Палестина Махмуда Аббаса и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Об этом заявил во вторник заместитель постоянного представителя РФ при ООН Владимир Сафронков на заседании Совета Безопасности.

По его словам, в условиях роста напряженности вокруг святых мест Иерусалима необходимо "не только стабилизировать текущую ситуацию", но и "открыть реальные политические горизонты для палестино-израильского урегулирования через прямые переговоры сторон на общепризнанной международно-правовой основе".

"Подтверждаем нашу инициативу о проведении в Москве встречи между президентом Аббасом и премьер-министром Нетаньяху", - сказал дипломат.