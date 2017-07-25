Россия призвала СБ ООН осудить обстрел своего посольства в Дамаске

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ООН, 25 июля. /ТАСС/. Россия призывает своих партнеров осудить очередной обстрел своего посольства в Дамаске. Об этом заявил во вторник заместитель постоянного представителя РФ при ООН Владимир Сафронков на заседании Совета Безопасности.
"Вновь минувшей ночью было дважды обстреляно посольство России в Дамаске. Призываем партнеров осудить эти выпады", - сказал он.
Ранее во вторник телеканал "Аль-Алям" сообщил, что четыре ракетных снаряда упали близ посольства Российской Федерации в квартале Мазраа и рядом с площадью Аббасидов в сирийской столице Дамаске. По информации телеканала, к случившемуся причастны вооруженные группировки.
Россия неоднократно добивалась от Совета Безопасности ООН принятия заявлений для печати с осуждением обстрелов своего посольства в сирийской столице. В некоторых случаях эти попытки блокировались западными странами, настаивавшими на включении в текст неприемлемых для РФ положений.