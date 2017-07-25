Ространснадзор предложил уточнить новые требования к безопасности метрополитена

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Ространснадзор предложил скорректировать новые требования к безопасности метрополитенов, принятые после теракта в метро Санкт-Петербурга. Об этом журналистам сообщил во вторник глава Ространснадзора Виктор Басаргин.

"Сразу после трагедии (в метрополитене Петербурга) правительством подписано постановление, которое утвердило новое положение о безопасности метрополитена. И когда мы осуществляли проверку, мы ее проводили уже по новым требованиям. При этом уже в рамках новых требований, отрабатывая их на профилактических мероприятиях, мы видим некоторые недостатки", - сказал Басаргин.

По его словам, предложения для внесения изменений уже частично сформулированы для Минтранса, в том числе по актам несанкционированных проникновений.

Глава Ространснадзора отметил, что в первую очередь проверка проводилась в Петербурге и была завершена в апреле, затем коснулась метрополитенов городов, принимающих Кубок конфедераций и Чемпионат мира по футболу. "По каждому метрополитену (всего их 7 в России, включая московский) более десятка нарушений", - отметил Басаргин. Типичные нарушения требований касаются персонала, периметра и технических средств, которые применяются для обеспечения безопасности.

По его словам, Петербургскому метрополитену выписано предписание, в соответствии с которым была разработана дорожная карта и план мероприятий по устранению замечаний, которые сейчас реализуются. Также он напомнил, что предстоит судебное рассмотрение вынесенных ранее административных протоколов.

В Петербургском метрополитене на нескольких станциях третий день осуществляется досмотр пассажиров на наличие металлических предметов и их срабатывание при проходе через стационарные металлодетекторы. В случае срабатывания звукового и светового индикатора пассажир направляется на дополнительный досмотр, который проводится в наземном вестибюле станций посредством инженерно-технических средств. В связи с тем, что технические средства реагируют на телефоны, монеты и другие металлические предметы, на входе в метро образуются очереди, что приводит к временному закрытию станций.

Безопасность метро

Ранее сообщалось, что ГУП "Петербургский метрополитен" к 1 октября создаст новую службу транспортной безопасности с численностью около 2 тыс. сотрудников. Также планировалась дополнительная закупка оборудования для обеспечения безопасности в метро.

3 апреля на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь" произошел теракт, в результате которого погибли 15 человек и сам террорист, который привел в действие взрывное устройство. Около 100 человек пострадали.

Ространснадзор провел проверку систем обеспечения безопасности Петербургского метрополитена и выявил ряд нарушений. В настоящее время метрополитен обжалует административные протоколы, составленные Ространснадзором по факту обнаруженных нарушений безопасности, в Ленинском районном суде Петербурга.

Кроме того, было принято постановление правительства РФ от 5 апреля 2017 года № 410 "Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для различных категорий метрополитенов", на основании которого Петербургский метрополитен приступил к организации службы транспортной безопасности.