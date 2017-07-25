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Посольство РФ в США изучает ситуацию со снятием россиянина с рейса Delta Аir Lines

Политика
25 июля, 23:59 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 25, июля. /ТАСС

Посольство привело пост пострадавшего Андрея Еремина, который утверждает, что его сняли с рейса из-за жалобы американского пассажира, назвавшего гражданина РФ "оккупантом Крыма"

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ВАШИНГТОН, 25 июля. /ТАСС/. Посольство России в Вашингтоне выясняет обстоятельства снятия с рейса авиакомпании Delta Аir Lines россиянина, что произошло, по его утверждению, из-за жалобы одного из американских пассажиров на то, что гражданин РФ "является оккупантом Крыма". Об этом сообщило во вторник российское диппредставительство на своей странице в Facebook.

Посольство привело пост пострадавшего Андрея Еремина, в котором он изложил картину произошедшего на борту самолета, готовившего выполнить рейс Сиэттл - Атланта. "Пассажир, располагавшийся рядом со мной, отказался лететь со мной, так как я, по его словам, являюсь оккупантом Крыма, равно как и другие российские граждане", - написал он. "Delta поддержали его точку зрения. В результате мне пришлось лететь другим рейсом значительно позже", - добавил россиянин.

Других подробностей случившегося Еремин не сообщил, посольство РФ дополнительных сведений также пока не привело.

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