Россия готова организовать встречу лидеров Израиля и Палестины

ООН, 26 июля. /ТАСС/. Россия готова организовать в Москве встречу президента Государства Палестина Махмуда Аббаса и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом заявил во вторник заместитель постоянного представителя РФ при ООН Владимир Сафронков на заседании Совета Безопасности.

По его словам, в условиях роста напряженности вокруг святых мест Иерусалима необходимо "не только стабилизировать текущую ситуацию", но и "открыть реальные политические горизонты для палестино-израильского урегулирования через прямые переговоры сторон на общепризнанной международно-правовой основе". "Подтверждаем нашу инициативу о проведении в Москве встречи между президентом Аббасом и премьер-министром Нетаньяху", - сказал дипломат.

Как заявил Сафронков, в Москве не видят альтернативы урегулированию конфликта на основе создания двух независимых государств для двух народов. Эта формула, отметил он, является "единственным реалистичным способом положить конец палестино-израильскому противостоянию и взаимным претензиям".

Зампостпреда РФ предупредил, что затянувшаяся пауза в мирном процессе "приводит к высоким рискам дальнейшего обострения ситуации". "Не устранены, а только осложнились дестабилизирующие факторы. Никуда не делась проблема поселенческой экспансии", - констатировал Сафронков. Отдельного внимания, продолжил он, требует обстановка в контролируемом движением ХАМАС Секторе Газа, где остается "крайне тяжелая" гуманитарная ситуация.

Заложники межпалестинского противостояния

Как заявил на заседании Совбеза специальный координатор ближневосточного мирного процесса Николай Младенов, 2 млн жителей Газы стали "заложниками политического противостояния между ФАТХ и ХАМАС", а также жертвами блокады, которую осуществляет Израиль. По его словам, в некоторых районах анклава люди живут без света по 36 часов, а также испытывают острую нехватку питьевой воды.

Младенов подчеркнул, что на сегодняшний день "Газа и Западный берег далеки друг от друга как никогда". "Палестинские лидеры должны сделать сложные выборы о будущем своего народа. Они могут работать над преодолением идеологических разногласий, либо продолжать следовать путем, который гарантированно приведет к полному коллапсу Газы. Они могут объединить палестинцев в стремлении к обретению государства, либо наблюдать за гибелью проекта под названием Палестина", - указал эмиссар ООН.

Он призвал лидеров палестинских фракций избавить свой народ от "разрушительных последствий раскола" и достичь соглашения. По его словам, руководству движения ХАМАС необходимо прекратить накапливать силы для противостояния с Израилем и "обеспечить безопасность границы с Египтом", а властям еврейского государства - активизировать меры по прекращению блокады анклава и содействовать его социально-экономическому развитию.