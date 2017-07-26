Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.07:
$ 59.82
€ 69.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Россия готова организовать встречу лидеров Израиля и Палестины

Политика
26 июля, 1:04 UTC+3 ООН ООН 26, июля. /ТАСС

В Москве не видят альтернативы урегулированию конфликта путем создания двух независимых государств для двух народов, отметил зампостпреда РФ при ООН Владимир Сафронков

Поделиться
Материал из 1 страницы

ООН, 26 июля. /ТАСС/. Россия готова организовать в Москве встречу президента Государства Палестина Махмуда Аббаса и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом заявил во вторник заместитель постоянного представителя РФ при ООН Владимир Сафронков на заседании Совета Безопасности.

Читайте также новости по теме:
Палестино-израильский конфликт
© AP Photo/Ariel Schalit

СМИ: выпущенная из сектора Газа ракета упала на территории Израиля

В армии Израиля заявили об обстреле территории с сектора Газа

Пенс: перенос Трампом посольства США в Иерусалим - лишь вопрос времени

По его словам, в условиях роста напряженности вокруг святых мест Иерусалима необходимо "не только стабилизировать текущую ситуацию", но и "открыть реальные политические горизонты для палестино-израильского урегулирования через прямые переговоры сторон на общепризнанной международно-правовой основе". "Подтверждаем нашу инициативу о проведении в Москве встречи между президентом Аббасом и премьер-министром Нетаньяху", - сказал дипломат.

Как заявил Сафронков, в Москве не видят альтернативы урегулированию конфликта на основе создания двух независимых государств для двух народов. Эта формула, отметил он, является "единственным реалистичным способом положить конец палестино-израильскому противостоянию и взаимным претензиям".

Зампостпреда РФ предупредил, что затянувшаяся пауза в мирном процессе "приводит к высоким рискам дальнейшего обострения ситуации". "Не устранены, а только осложнились дестабилизирующие факторы. Никуда не делась проблема поселенческой экспансии", - констатировал Сафронков. Отдельного внимания, продолжил он, требует обстановка в контролируемом движением ХАМАС Секторе Газа, где остается "крайне тяжелая" гуманитарная ситуация.

Заложники межпалестинского противостояния

Как заявил на заседании Совбеза специальный координатор ближневосточного мирного процесса Николай Младенов, 2 млн жителей Газы стали "заложниками политического противостояния между ФАТХ и ХАМАС", а также жертвами блокады, которую осуществляет Израиль. По его словам, в некоторых районах анклава люди живут без света по 36 часов, а также испытывают острую нехватку питьевой воды.

Младенов подчеркнул, что на сегодняшний день "Газа и Западный берег далеки друг от друга как никогда". "Палестинские лидеры должны сделать сложные выборы о будущем своего народа. Они могут работать над преодолением идеологических разногласий, либо продолжать следовать путем, который гарантированно приведет к полному коллапсу Газы. Они могут объединить палестинцев в стремлении к обретению государства, либо наблюдать за гибелью проекта под названием Палестина", - указал эмиссар ООН.

Он призвал лидеров палестинских фракций избавить свой народ от "разрушительных последствий раскола" и достичь соглашения. По его словам, руководству движения ХАМАС необходимо прекратить накапливать силы для противостояния с Израилем и "обеспечить безопасность границы с Египтом", а властям еврейского государства - активизировать меры по прекращению блокады анклава и содействовать его социально-экономическому развитию.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Израиль Палестина
Темы
Палестино-израильский конфликт
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
За кулисами экзаменов. Как проходят вступительные испытания в цирковом училище и ГИТИСе
Владимир. ”Золотые” гвозди и пастухи для императора
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
19
Госдума завершила весеннюю сессию
4
Медведев почтил память экс-канцлера Германии Гельмута Коля
18
"Все будет хорошо": самые яркие цитаты Путина во время "Прямой линии"
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Британский истребитель был поднят в воздух для наблюдения за Ту-22 над Черным морем
2
Палата представителей США одобрила законопроект об ужесточении санкций в отношении РФ
3
Бесплатный багаж в самолетах отменен: кто выиграет по новым правилам?
4
CNN: корабль ВМС США открыл предупредительный огонь в направлении иранского судна
5
Сочи примет чемпионат мира по боксу 2019 года
6
Президент "Зенита" Фурсенко заявил, что ничего не знает о предложении "Спартаку" по Дзюбе
7
Андрей Кончаловский: государство не обязано давать огромные деньги на свободное творчество
Темы дня
Новости партнеров
Реклама