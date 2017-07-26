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Слуцкий: расширение санкций против РФ подрывает возможность восстановления отношений с США

Политика
26 июля, 1:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июля. /ТАСС

Глава комитета Госдумы по международным делам считает, что эти санкции могут стать самыми масштабными и комплексными, начиная с 2014 года

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МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Законопроект о расширении санкций против России, одобренный Палатой представителей Конгресса США, серьезно осложняет возможности для восстановления российско-американских отношений. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

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© AP Photo/Jacquelyn Martin

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"Безусловно, расширенные рестрикции подрывают возможность восстановления российско-американских отношений и осложняют их еще больше на обозримую перспективу. При этом возможности дипломатических маневров для развязки гордиева узла в диалоге РФ - США снижаются до крайне малой степени", - подчеркнул глава комитета.

По его оценке, "эти санкции, в том случае если законопроект подпишет президент США Дональд Трамп, станут самыми масштабными и комплексными, начиная с 2014 года, и могут коснуться не только российских компаний, но других стран, которые будут сотрудничать с РФ, прежде всего, в такой широкой сфере, как энергетика". "И, тем самым, антироссийский маховик, запущенный еще администрацией Обамы, продолжит крушить все на своем пути", - полагает Слуцкий.

Он также отметил, что "законопроект о санкциях направлен уже не только на сдерживание России, но и на сдерживание европейских партнеров США". "В нем прямо прописана цель продвижения американского сжиженного газа на мировые рынки, для чего необходимо убрать с них газ российский. В Европе уже такой подход расценили как противоречащий всем нормам международного права, нарушающий стабильность и энергетическую безопасность континента", - напомнил глава комитета.

"Надеюсь, что уже совсем скоро Еврокомиссия даст свой адекватный ответ и не поддержит диктуемые из-за океана ограничительные меры. Брюсселю давно пора проводить собственную политику, направленную на поддержку национальных интересов европейских стран, а не плясать под дудку Вашингтоне, выполняя указания с кем дружить и с кем торговать", - заключил он.

Палата представителей Конгресса США одобрила во вторник законопроект, предусматривающий ужесточение односторонних американских санкций в отношении России, Ирана и КНДР. Теперь данный документ должен быть рассмотрен Сенатом Конгресса, ожидается, что верхняя палата Конгресса тоже примет этот законопроект, пользующийся на Капитолийском холме широкой поддержкой как оппозиционной Демократической, так и правящей Республиканской партии. Затем документ, получивший название "Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций", ляжет на рабочий стол президента США Дональда Трампа. Белый дом в последние дни сигнализировал о том, что Трамп готов подписать данный законопроект.

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Персоны
Слуцкий, Леонид Эдуардович
Темы
Санкции в отношении России
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