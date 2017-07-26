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В СБ ООН заблокирован проект заявления, осуждающего обстрел посольства РФ в Дамаске

Политика
26 июля, 3:29 UTC+3

Несколько стран отказались работать с предложенным Москвой текстом

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Материал из 1 страницы
© EPA/ANDREW GOMBERT

ООН, 26 июля. /ТАСС/. Совету Безопасности ООН во вторник не удалось согласовать заявление для печати с осуждением обстрела российского посольства в Дамаске из-за отказа нескольких стран работать с предложенным Москвой текстом. Об этом сообщил пресс-секретарь постоянного представительства РФ при всемирной организации Федор Стржижовский.

По его словам, предложенный российской делегацией краткий текст был основан "на стандартных формулировках по контртерроризму и неприкосновенности дипломатических представительств". "С сожалением вынуждены констатировать, что некоторые члены Совета Безопасности вновь отказались рассматривать российскую редакцию проекта под надуманным предлогом отсутствия доказательств террористического характера атак. Все значимые положения проекта было предложено удалить. В сложившихся условиях российская сторона сочла бессмысленным продолжение работы над этим документом", - заявил Стржижовский.

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По информации постпредства, 24-25 июля российское посольство в Дамаске "подверглось нескольким минометным обстрелам из столичного района Джобар, в котором сохраняется заметное присутствие террористических группировок". На состоявшемся во вторник заседании Совбеза по ближневосточной проблематике заместитель постпреда РФ Владимир Сафронков призвал партнеров принять заявление с осуждением инцидента.

В постпредстве не уточнили, какие именно страны помешали принять заявление для печати. "Увы, несмотря на заверения этих партнеров o приоритетности для них антитеррористической борьбы, они раз за разом продолжают попытки отвести удар от тех, кто, как им, вероятно, кажется, может сослужить службу в осуществлении разрушительных геополитических планов в Сирии. Давно пора не на словах, а на деле доказывать свою приверженность политическому урегулированию сирийского конфликта и стремиться к объединению усилий в противодействии террористам. И неплохо было бы, наконец, урезонить "стрелков" в Джобаре и прочих местах", - сказал пресс-секретарь дипмиссии.

Россия неоднократно добивалась от Совета Безопасности ООН принятия заявлений для печати с осуждением обстрелов своего посольства в сирийской столице. В ряде случаев эти попытки блокировались западными странами, настаивавшими на включении в текст неприемлемых для РФ положений.

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