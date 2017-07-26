Патрушев 26-28 июля проведет в Пекине консультации по стратегической стабильности

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев проведет 26-28 июля в Пекине консультации по вопросам стратегической безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе СБ РФ.

"Секретарь Совета безопасности Российской Федерации посетит 26-28 июля Китайскую Народную Республику, - говорится в сообщении. - В Пекине Николай Патрушев проведет консультации по вопросам стратегической стабильности с членом Государственного совета КНР Ян Цзечи, консультации в рамках механизма по общественной безопасности, юстиции и правопорядку с членом политбюро ЦК КПК Мэн Цзяньчжу, а 28 июля примет участие во встрече высоких представителей стран БРИКС, курирующих вопросы безопасности".

В сентябре 2016 года в Нью-Дели высокие представители, курирующие вопросы безопасности, отметили вклад БРИКС в решение важных международных проблем. В сфере кибербезопасности представители стран "пятерки" согласились усилить совместные меры по укреплению кибербезопасности посредством обмена данными и опытом, борьбы с киберпреступлениями, расширения взаимодействия между техническими и правоохранительными ведомствами, включая совместную научно-исследовательскую работу. Секретари советов безопасности стран БРИКС поддержали перспективы сотрудничества в сфере обмена опытом, информацией и знаниями по контртеррористическим вопросам. Была подчеркнута необходимость формирования международного правового режима в интересах противостояния угрозам терроризма. Стороны также согласились изучить возможность учреждения регулярного диалога по энергетике между странами БРИКС для обсуждения долгосрочных и среднесрочных вызовов в энергетической сфере.