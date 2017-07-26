Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.07:
$ 59.82
€ 69.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Патрушев 26-28 июля проведет в Пекине консультации по стратегической стабильности

Политика
26 июля, 7:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июля. /ТАСС

Секретарь Совбеза России 28 июля примет участие во встрече высоких представителей стран БРИКС, курирующих вопросы безопасности

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев проведет 26-28 июля в Пекине консультации по вопросам стратегической безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе СБ РФ.

"Секретарь Совета безопасности Российской Федерации посетит 26-28 июля Китайскую Народную Республику, - говорится в сообщении. - В Пекине Николай Патрушев проведет консультации по вопросам стратегической стабильности с членом Государственного совета КНР Ян Цзечи, консультации в рамках механизма по общественной безопасности, юстиции и правопорядку с членом политбюро ЦК КПК Мэн Цзяньчжу, а 28 июля примет участие во встрече высоких представителей стран БРИКС, курирующих вопросы безопасности".

В сентябре 2016 года в Нью-Дели высокие представители, курирующие вопросы безопасности, отметили вклад БРИКС в решение важных международных проблем. В сфере кибербезопасности представители стран "пятерки" согласились усилить совместные меры по укреплению кибербезопасности посредством обмена данными и опытом, борьбы с киберпреступлениями, расширения взаимодействия между техническими и правоохранительными ведомствами, включая совместную научно-исследовательскую работу. Секретари советов безопасности стран БРИКС поддержали перспективы сотрудничества в сфере обмена опытом, информацией и знаниями по контртеррористическим вопросам. Была подчеркнута необходимость формирования международного правового режима в интересах противостояния угрозам терроризма. Стороны также согласились изучить возможность учреждения регулярного диалога по энергетике между странами БРИКС для обсуждения долгосрочных и среднесрочных вызовов в энергетической сфере.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
БРИКС
Страны
Китай Россия
Персоны
Патрушев, Николай Платонович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
За кулисами экзаменов. Как проходят вступительные испытания в цирковом училище и ГИТИСе
Владимир. ”Золотые” гвозди и пастухи для императора
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
19
Госдума завершила весеннюю сессию
4
Медведев почтил память экс-канцлера Германии Гельмута Коля
18
"Все будет хорошо": самые яркие цитаты Путина во время "Прямой линии"
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Лаборатория Касперского" запустила бесплатный антивирус
2
Британский истребитель был поднят в воздух для наблюдения за Ту-22 над Черным морем
3
Россия призвала СБ ООН осудить обстрел своего посольства в Дамаске
4
Спикер: Палата представителей США приняла "один из крупнейших пакетов санкций в истории"
5
Палата представителей США одобрила законопроект об ужесточении санкций в отношении РФ
6
CNN: корабль ВМС США открыл предупредительный огонь в направлении иранского судна
7
Андрей Кончаловский: государство не обязано давать огромные деньги на свободное творчество
Темы дня
Новости партнеров
Реклама