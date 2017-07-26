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Рябков назвал санкции США шагом к уничтожению перспектив нормализации отношений с Россией

Политика
26 июля, 9:55 дата обновления: 26 июля, 10:27 UTC+3

Замглавы МИД РФ заявил, что голосование в Палате представителей Конгресса по ужесточению ограничений не укладывается в рамки здравого смысла

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Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков считает действия США шагом к уничтожению перспектив для нормализации отношений с РФ.

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Об этом он заявил ТАСС, комментируя голосование в Палате представителей Конгресса США по законопроекту, ужесточающему односторонние санкции в отношении России, Ирана и КНДР.

"Происходящее не укладывается в рамки здравого смысла, - сказал Рябков. - Авторы и спонсоры этого законопроекта делают очень серьезный шаг в направлении уничтожения перспектив для нормализации отношений с Россией".

Без эмоций

При этом Москва "не поддается эмоциям" и продолжит искать формы для результативного диалога с США, сказал Рябков.

"Мы не поддаемся эмоциям, - отметил он. - Будем работать на поиски путей движения вперед, настойчиво, последовательно искать формы для поиска компромисса по вопросам, которые значимы и для России, и, я думаю, для США: борьба с терроризмом, с распространением ОМУ. Тем много, и мы к этому сотрудничеству готовы".

Источник опасности

Москва воспринимает Вашингтон как источник опасности и действует, исходя из этого понимания, при этом подчаркнул замминистра.

По его словам, принятие законопроекта - это осознанный выбор врагов России в США, которые "совсем распоясались и не знают удержу в своем раже". "Соответственно, мы так и будем воспринимать сегодняшнюю Америку. Вашингтон - источник опасности, - сказал Рябков. - Это надо понимать и действовать, сообразуясь с таким пониманием: взвешенно, разумно и спокойно".

Как пояснил Рябков, РФ неоднократно посылала сигнал США о возможных ответных действиях на антироссийские санкции и рассчитывает, что он дошел до адресатов в Вашингтоне.

"Десятки раз говорили о том, что без ответа эти действия не останутся, - сказал он. - Я думаю, что при всем нежелании, свойственном сегодняшнему Вашингтону, слушать и слышать кого-либо, кроме себя, все-таки наш сигнал дошел".

Заместитель министра иностранных дел считает, что законопроект об ужесточении антироссийских санкций быстро получит одобрение в Сенате Конгресса США. 

"Вчерашнее голосование в Палате представителей [Конгресса США] по законопроекту, получившему одиозное название "Акт о противодействии враждебным странам через санкции", принесло ожидавшийся нами результат: подавляющим большинством голосов законопроект принят и теперь переходит на рассмотрение в верхнюю палату Конгресса - в Сенат. Думаю, что там законопроект через необходимую процедуру одобрения пройдет довольно быстро и в скором времени ляжет на стол президенту США", - сказал дипломат.

Палата представителей Конгресса США одобрила во вторник законопроект, предусматривающий ужесточение односторонних американских санкций в отношении России, Ирана и КНДР. Теперь данный документ должен быть рассмотрен Сенатом Конгресса, ожидается, что верхняя палата тоже примет этот законопроект, пользующийся на Капитолийском холме широкой поддержкой как оппозиционной Демократической, так и правящей Республиканской партии. Затем документ, получивший название "Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций", ляжет на рабочий стол президента США Дональда Трампа. Белый дом в последние дни сигнализировал о том, что Трамп готов подписать данный законопроект.

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Персоны
Рябков, Сергей Алексеевич
Темы
Ситуация вокруг Ирана Ракетные запуски в КНДР Санкции в отношении России
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