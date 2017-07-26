Памфилова сообщила о беспрецедентных мерах для повышения прозрачности выборов

ПЯТИГОРСК, 26 июля /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ и законодатели вносят беспрецедентные изменения в практику избирательного процесса для повышения прозрачности выборов и расширения возможностей для общественного контроля. Об этом заявила в среду на встрече с общественностью и представителями партий в Пятигорске председатель ЦИК Элла Памфилова.

"Мы сейчас вносим беспрецедентные изменения, чтобы у общества, у партий было больше возможностей для общественного контроля. Такого никогда не было. К президентской кампании, к кампании, которая будет сейчас проходить в регионах (в 20 регионах выбирают губернаторов, избирают заксобрания), применяем новые технологии", - сказала она.

Глава ЦИК напомнила, что "на этих выборах не будет досрочки - основного источника нарушений, и тоже будут голосовать без открепительных удостоверений". "Будем публиковать, объявлять сведения об избирателях: кто с какого участка убыл-прибыл. Максимально прозрачной делаем систему", - подчеркнула она.

Памфилова отметила, что впервые в территориальных избирательных комиссиях к президентским выборам будет обеспечено видеонаблюдение, и рабочие группы будут это отслеживать. Упрощены требования к отбору наблюдателей на выборах, но наблюдателей на более чем 96 тыс. избирательных участков в стране сейчас недостаточно. "Не хватает энтузиастов", - констатировала председатель Центризбиркома.

"Все, что нужно, мы всем партиям будем помогать, будем учить, но это уже задача партий - заинтересовывать ваших сторонников, мобилизовывать. Мы как никто в этом заинтересованы. Нам нужно, чтобы именно грамотные наблюдатели подтверждали, что выборы прошли честно, легитимно. Или, если они выявляют какие-то нарушения, быстро и оперативно сообщали нам, чтобы мы могли вовремя зафиксировать и наказать виновных", - сказала Памфилова.

"В Совете Федерации одобрено ужесточение наказания за фальсификацию, за "карусели", групповой сговор и так далее. Теперь уже не только административная, но и уголовная ответственность есть, мы целую систему мер для этого делаем", - добавила глава ЦИК РФ.