Жители Сахалина первыми подали заявления о голосовании по месту пребывания

ТАСС, 26 июля. Жители Сахалинской области стали первыми, кто в среду подал заявления о включении в список избирателей по месту фактического проживания, а не по месту регистрации. Об этом сообщает в среду Центризбирком России.

С 26 июля жители 20 регионов, в которых 10 сентября пройдут выборы губернаторов и депутатов законодательных собраний, могут подавать заявления о желании проголосовать по месту пребывания, а не по месту регистрации. Пока это можно сделать в территориальном избиркоме, а за 10 дней до выборов заявления можно будет подавать в участковые комиссии.

Как сообщает ЦИК, житель Южно-Сахалинска Иван Сергеевич, зарегистрированный в Долинском районе области, первым подал в территориальную избирательную комиссию Южно-Сахалинска заявление о включении его в список избирателей по месту нахождения в городе. "Он рассказал, что как только узнал о новом порядке, сразу решил реализовать свое избирательное право по месту нахождения. Таким образом, Иван Сергеевич С. стал первым российским избирателем, который воспользовался правом проголосовать по месту нахождения в единый день голосования 10 сентября на выборах депутатов Сахалинской областной думы", - говорится в сообщении.

"На мой взгляд, лучше проголосовать здесь, на месте, где я работаю, чем ехать в село. Это займет гораздо меньше времени. Я считаю, что новый порядок должен упростить участие в выборных кампаниях", - сказал Иван Сергеевич, которого цитирует ЦИК.

Председатель избирательной комиссии Сахалинской области Виктория Черкасова, в свою очередь, сообщила, что за два часа с начала работы территориального избиркома Южно- Сахалинска заявления о включении в список избирателей по месту пребывания подали девять человек.

В единый день голосования 10 сентября выборы депутатов законодательных собраний пройдут в Северной Осетии, Удмуртии, Краснодарском крае, Пензенской, Саратовской и Сахалинской областях. Прямые выборы глав регионов состоятся в 16 субъектах: Бурятии, Карелии, Марий Эл, Мордовии, Удмуртии, Пермском крае, Белгородской, Калининградской, Кировской, Новгородской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Томской, Ярославской областях и в Севастополе.