Памфилова против того, чтобы законодательно обязать россиян ходить на выборы

ПЯТИГОРСК, 26 июля /ТАСС/. Нельзя законодательно обязать россиян участвовать в выборах, такая мера не даст результата. Об этом заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова в среду на встрече с общественностью и представителями партий в Пятигорске.

Обязанность граждан участвовать в выборах законодательно зафиксирована в нескольких десятках стран. Не везде эта норма исполняется. Но в ряде стран за неявку на участки для голосования избирателей штрафуют.

"В некоторых странах есть такая норма, но я категорически против, чтобы просто так такую норму ввести. К этому надо идти. Чтобы общество созрело и само взяло на себя эту ответственность. Заставить из-под палки можно, но наши люди научились выходить из разных ситуаций, и от этого никто не выиграет", - сказала Памфилова

"Обязаловки нам не нужно. И, наверное, по таким вопросам надо проводить референдум", - добавила она.

Памфилова высказала мнение, что для повышения явки нужно "отработать ряд демократических процедур, восстановить доверие людей к выборам". "Правовое просвещение должно быть направлено на объяснение гражданину: это твое право, твоя обязанность... Конкуренция должна быть реальная, программы партий интересные - чем-то завлечь избирателей. Должен быть естественный интерес и четкое понимание избирателя, что от его голоса зависит его будущее, его сегодняшний день", - отметила глава ЦИК.

Меры по повышению явки

По ее словам, нужно, во-первых, информировать избирателей о том, какие права и возможности у них есть. Надо разъяснять, что проголосовать в другом городе теперь можно без открепительного удостоверения, а заявления о включении в списки избирателей по месту пребывания принимают все местные избиркомы и МФЦ, сказала Памфилова.

"Второе: (нужно) снять все возможные барьеры. Мы сейчас многое уже убрали. Включая то, что нет открепительных удостоверений, упрощены условия участия для наблюдателей. И СМИ обладают всеми правами наблюдателей", - отметила глава ЦИК.

"Это не значит, что мы этим повышаем явку. Мы создаем предпосылки для повышения явки, информируя людей, снимая все барьеры. А дальше человек должен добровольно решать, воспользоваться ли ему этим правом", - подчеркнула она.