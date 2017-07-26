МИД РФ: обвинения западных СМИ в поддержке Россией афганских талибов беспочвенны

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МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Обвинения ряда западных СМИ относительно якобы имеющей место поддержки со стороны России боевиков движения "Талибан" (запрещено в РФ) являются беспочвенными. Об этом говорится в распространенном в среду комментарии МИД РФ.
В министерстве обратили внимание на репортаж американского телеканала CNN о поставках Россией оружия афганским талибам. "Обвинения ряда западных и некоторых вторящих им афганских СМИ относительно якобы имеющей место поддержки со стороны РФ боевиков Движения талибов являются беспочвенными, - подчеркнули в МИД России. - На сегодняшний день ни афганские власти, ни командование контингентов США и НАТО в Афганистане не представили свидетельств, которые подтверждали бы эти домыслы".
"Вновь подчеркиваем: Россия не оказывает поддержку Движению талибов, а контакты с талибами поддерживает исключительно в целях обеспечения безопасности российских граждан в Афганистане и побуждения этой группировки присоединиться к процессу национального примирения", - указали в министерстве.