Песков: РФ сформулирует позицию по новым санкциям США, когда они станут законом

ПЕТРОЗАВОДСК, 26 июля. /ТАСС/. Кремль воздержится от формулировок в отношении новых санкций США, пока они не получили статус закона. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя одобрение 25 июля Палатой представителей Конгресса США законопроект, предусматривающий ужесточение односторонних американских санкций в отношении России, Ирана и КНДР.

"Пока речь идет о законопроекте, поэтому каких-то субстантивных оценок мы пока давать не будем. Отношение к этому будет формулироваться после тщательного анализа, и решение, безусловно, будет приниматься главой государства, президентом Владимиром Путиным", - сказал представитель Кремля.

"Поскольку там дальше еще будет Сенат, давайте дождемся, когда этот законопроект станет законом", - добавил он.

Вместе с тем в Кремле считают чрезвычайно печальным и удручающим фактом принятие данного законопроекта. "Сейчас можно сказать, что новости весьма печальные с точки зрения российско-американских отношений и перспектив их развития. И не менее удручающие с точки зрения международного права и международных торговых отношений", - заявил Песков. Он уточнил, что дал такую оценку на основе "той информации, которая нам доступна о законопроекте".

Отвечая на просьбу прокомментировать слова председателя комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева о необходимости дать симметричный ответ на новые санкции, Песков напомнил, что "решения в области внешней политики принимает президент РФ". "В случае если и когда такие решения будут приняты, мы вам сообщим. Все остальные заявления наших парламентариев вполне понятны, объяснимы. Речь идет о чрезвычайно недружественных проявлениях, поэтому реакция очевидна", - сказал он.

Палата представителей Конгресса США одобрила во вторник законопроект, предусматривающий ужесточение односторонних американских санкций в отношении России, Ирана и КНДР. Теперь данный документ должен быть рассмотрен Сенатом Конгресса, ожидается, что верхняя палата Конгресса тоже примет этот законопроект, пользующийся на Капитолийском холме широкой поддержкой как оппозиционной Демократической, так и правящей Республиканской партии. Затем документ, получивший название "Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций", ляжет на рабочий стол президента США Дональда Трампа. Белый дом в последние дни сигнализировал о том, что глава государства готов подписать данный законопроект.

Суть санкций

Американский законопроект содержит ограничительные меры в отношении России, принятые предыдущей администрацией США во главе с президентом Бараком Обамой на основании его исполнительных указов. Речь идет о санкциях, введенных 6 марта и 18 декабря 2014 года, 1 апреля 2015 года, 26 июля и 29 декабря 2016 года. Эти меры создали существенные препятствия на пути сотрудничества ВС России и США, а также спецслужб и военно-промышленных комплексов двух стран, получения российской экономикой, прежде всего энергетическими компаниями, кредитных средств на Западе. Двустороннее сотрудничество в области освоения космического пространства, точнее продукция и услуги, приобретаемые NASA у российской стороны, выводится из-под действия этих рестрикций.

Кроме того, законопроект разрешает вводить новые санкции (в частности, блокирование банковских активов, отказ в выдаче американских въездных виз) за "деятельность, подрывающую кибербезопасность, в интересах правительства Российской Федерации". При этом он меняет содержание ряда уже принятых в последние годы в США законов, обязывая президента в некоторых конкретных случаях использовать в отношении Москвы новые санкции, а не просто рекомендуя ему рассмотреть такую возможность.

Сохранилось в законопроекте и упоминание намерения США вставлять палки в колеса реализации Россией проекта "Северный поток - 2", но без какой-либо конкретики. Документ требует от правительства США "продолжать противодействовать [строительству] трубопровода NordStream - 2". Утверждается, что проект имеет "вредное воздействие на энергетическую безопасность Европейского союза, развитие газового рынка Центральной и Восточной Европы и энергетические реформы на Украине". Одновременно в законопроекте говорится, что "правительству США следует сделать приоритетом экспорт американских энергоресурсов" в Европу, "чтобы создавать рабочие места" в собственной экономике и якобы "помочь союзникам".