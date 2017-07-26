Блогер Лапшин подал прошение об экстрадиции в Израиль

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БАКУ, 26 июля. /Корр. ТАСС Севиндж Абдуллаева/. Российско-израильский блогер Александр Лапшин, осужденный 20 июля Бакинским судом по тяжким преступлениям на лишение свободы сроком на три года, подал заявление с просьбой об экстрадиции в Израиль. Об этом сообщил в среду ТАСС адвокат блогера Эдуард Чернин.
"Сегодня состоялась моя встреча с Лапшиным. Он подал заявление об экстрадиции в Израиль", - сказал Чернин.
Адвокат также отметил, что Лапшин, который является гражданином России, Украины и Израиля, отказался от обжалования приговора суда. "Мой подзащитный поблагодарил посольство России за готовность оказать ему поддержку в случае, если он пожелает быть экстрадированным в Россию. Но его желание состоит в том, чтобы быть экстрадированным в Израиль, в связи с чем он и подписал заявление в нужной форме", - уточнил Чернин.
По его словам, теперь дело за израильской стороной, которая в случае положительного ответа должна обратиться в Министерство юстиции Азербайджана. После этого, согласно процедуре, должно состояться заседание суда, которое вынесет решение об экстрадиции.
20 июля Бакинский суд по тяжким преступлениям признал Лапшина виновным в незаконном пересечении признанных на международном уровне госграниц Азербайджана в составе организованной группы и приговорил его к лишению свободы сроком на три года с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Блогер был доставлен в Баку 7 февраля спецрейсом из Минска и помещен в Бакинский следственный изолятор. Лапшина, приезжавшего в Нагорный Карабах, задержали в белорусской столице в декабре минувшего года по запросу Баку. Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила в отношении него уголовные дела, которые предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.