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Депутат предложил провести совместное заседание Думы и Палаты представителей Конгресса США

Политика
26 июля, 16:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июля. /ТАСС

Адальби Шхагошев считает необходимым, чтобы "международное сообщество услышало аргументы США и аргументы России во всей этой санкционной риторике"

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МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Первый замруководителя фракции "Единая Россия", член думского комитета по международным делам Адальби Шхагошев считает необходимым провести совместное заседание Госдумы и Палаты представителей Конгресса США для обсуждения американских санкций против России, чтобы мир увидел реальные цели, которые преследует ими Вашингтон.

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Палата представителей Конгресса США одобрила во вторник законопроект, предусматривающий ужесточение односторонних американских санкций в отношении России, а также Ирана и КНДР.

"Я предлагаю провести совместное заседание Госдумы и Палаты представителей Конгресса США. Нужно наконец сбросить маски. Совместное заседание Госдумы и Палаты представителей решило бы очень много вопросов", - заявил он в среду журналистам.

"Необходимо, чтобы международное сообщество услышало аргументы США и аргументы России во всей этой санкционной риторике. И нужно, чтобы оно [заседание] транслировалось ведущими новостными каналами и информационными службами, чтобы весь мир лицезрел и понял, чего США в действительности добиваются", - заявил политик.

"Нужно вывести США на чистую воду, потому что в первую очередь этими санкциями они борются с международным правом, а потом уже с Россией. Мир должен знать, кто на самом деле является сегодня угрозой разрушения международного права", - отметил он.

При этом Шхагошев уверен, что "санкции - это абсолютно отвлекающий маневр". "А главная стратегическая задача для США - приостановить влияние, которое приобретает Россия в международной политике, приостановить развитие РФ. Нет никаких других причин", - подчеркнул парламентарий. На его взгляд, "США не терпят конкурента, которого они видят в лице поднимающейся и укрепляющей свои позиции в мире России".

Кроме этого, Шхагошев считает, что санкции США негативно скажутся на сотрудничестве двух стран в сфере борьбы с терроризмом. "Они [санкции] делают невозможной борьбу с международным терроризмом, что сегодня является задачей номер один в области безопасности во всем мире", - указал депутат.

Суть санкций

Американский законопроект содержит ограничительные меры в отношении России, принятые предыдущей администрацией США во главе с президентом Бараком Обамой на основании его исполнительных указов. Речь идет о санкциях, введенных 6 марта и 18 декабря 2014 года, 1 апреля 2015 года, 26 июля и 29 декабря 2016 года. Эти меры создали существенные препятствия на пути сотрудничества ВС России и США, а также спецслужб и военно-промышленных комплексов двух стран, получения российской экономикой, прежде всего энергетическими компаниями, кредитных средств на Западе. Двустороннее сотрудничество в области освоения космического пространства, точнее продукция и услуги, приобретаемые НАСА у российской стороны, выводится из-под действия этих рестрикций.

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Кроме того, законопроект разрешает вводить новые санкции (в частности, блокирование банковских активов, отказ в выдаче американских въездных виз) за "деятельность, подрывающую кибербезопасность, в интересах правительства Российской Федерации". При этом он меняет содержание ряда уже принятых в последние годы в США законов, обязывая президента в некоторых конкретных случаях использовать в отношении Москвы новые санкции, а не просто рекомендуя ему рассмотреть такую возможность.

Сохранилось в законопроекте и упоминание намерения США вставлять палки в колеса реализации Россией проекта "Северный поток - 2", но без какой-либо конкретики. Документ требует от правительства США "продолжать противодействовать [строительству] трубопровода NordStream - 2". Утверждается, что проект имеет "вредное воздействие на энергетическую безопасность Европейского союза, развитие газового рынка Центральной и Восточной Европы и энергетические реформы на Украине". Одновременно в законопроекте говорится, что "правительству США следует сделать приоритетом экспорт американских энергоресурсов" в Европу, "чтобы создавать рабочие места" в собственной экономике и якобы "помочь союзникам".

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Шхагошев, Адальби Люлевич
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