Депутат предложил провести совместное заседание Думы и Палаты представителей Конгресса США

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Первый замруководителя фракции "Единая Россия", член думского комитета по международным делам Адальби Шхагошев считает необходимым провести совместное заседание Госдумы и Палаты представителей Конгресса США для обсуждения американских санкций против России, чтобы мир увидел реальные цели, которые преследует ими Вашингтон.

Палата представителей Конгресса США одобрила во вторник законопроект, предусматривающий ужесточение односторонних американских санкций в отношении России, а также Ирана и КНДР.

"Я предлагаю провести совместное заседание Госдумы и Палаты представителей Конгресса США. Нужно наконец сбросить маски. Совместное заседание Госдумы и Палаты представителей решило бы очень много вопросов", - заявил он в среду журналистам.

"Необходимо, чтобы международное сообщество услышало аргументы США и аргументы России во всей этой санкционной риторике. И нужно, чтобы оно [заседание] транслировалось ведущими новостными каналами и информационными службами, чтобы весь мир лицезрел и понял, чего США в действительности добиваются", - заявил политик.

"Нужно вывести США на чистую воду, потому что в первую очередь этими санкциями они борются с международным правом, а потом уже с Россией. Мир должен знать, кто на самом деле является сегодня угрозой разрушения международного права", - отметил он.

При этом Шхагошев уверен, что "санкции - это абсолютно отвлекающий маневр". "А главная стратегическая задача для США - приостановить влияние, которое приобретает Россия в международной политике, приостановить развитие РФ. Нет никаких других причин", - подчеркнул парламентарий. На его взгляд, "США не терпят конкурента, которого они видят в лице поднимающейся и укрепляющей свои позиции в мире России".

Кроме этого, Шхагошев считает, что санкции США негативно скажутся на сотрудничестве двух стран в сфере борьбы с терроризмом. "Они [санкции] делают невозможной борьбу с международным терроризмом, что сегодня является задачей номер один в области безопасности во всем мире", - указал депутат.

Суть санкций

Американский законопроект содержит ограничительные меры в отношении России, принятые предыдущей администрацией США во главе с президентом Бараком Обамой на основании его исполнительных указов. Речь идет о санкциях, введенных 6 марта и 18 декабря 2014 года, 1 апреля 2015 года, 26 июля и 29 декабря 2016 года. Эти меры создали существенные препятствия на пути сотрудничества ВС России и США, а также спецслужб и военно-промышленных комплексов двух стран, получения российской экономикой, прежде всего энергетическими компаниями, кредитных средств на Западе. Двустороннее сотрудничество в области освоения космического пространства, точнее продукция и услуги, приобретаемые НАСА у российской стороны, выводится из-под действия этих рестрикций.

Кроме того, законопроект разрешает вводить новые санкции (в частности, блокирование банковских активов, отказ в выдаче американских въездных виз) за "деятельность, подрывающую кибербезопасность, в интересах правительства Российской Федерации". При этом он меняет содержание ряда уже принятых в последние годы в США законов, обязывая президента в некоторых конкретных случаях использовать в отношении Москвы новые санкции, а не просто рекомендуя ему рассмотреть такую возможность.

Сохранилось в законопроекте и упоминание намерения США вставлять палки в колеса реализации Россией проекта "Северный поток - 2", но без какой-либо конкретики. Документ требует от правительства США "продолжать противодействовать [строительству] трубопровода NordStream - 2". Утверждается, что проект имеет "вредное воздействие на энергетическую безопасность Европейского союза, развитие газового рынка Центральной и Восточной Европы и энергетические реформы на Украине". Одновременно в законопроекте говорится, что "правительству США следует сделать приоритетом экспорт американских энергоресурсов" в Европу, "чтобы создавать рабочие места" в собственной экономике и якобы "помочь союзникам".