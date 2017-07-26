Ройзман не сдал в срок документы для регистрации на выборах свердловского губернатора

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман не сдал в избирком Свердловской области необходимые документы и подписи так называемого муниципального фильтра для регистрации в качестве кандидата на выборах губернатора региона. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе облизбиркома.

"Этап предоставления в облизбирком листов поддержки кандидата вместе с другими документами, необходимыми для регистрации, завершился сегодня, 26 июля, в 18:00 (16:00 мск). В избирком не поступили документы от мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана ("Яблоко"), Виктора Костромина ("Народ против коррупции"), Олега Сотникова (Партия ветеранов России) и Олеси Красномовец ("Патриоты России")", - сказали в пресс-службе.

Там пояснили, что в ближайшее время состоится заседание избиркома, на котором "будет принято решение об отказе в участии в выборах свердловского губернатора претендентам, не сдавшим необходимые документы в срок".

Об участии в выборах губернатора Свердловской области, которые пройдут 10 сентября, заявили 11 человек. Документы и подписи для прохождения муниципального фильтра сдали шесть претендентов: депутат Госдумы Игорь Торощин (ЛДПР), депутат гордумы Екатеринбурга Дмитрий Сергин (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), депутат Заксобрания области Дмитрий Ионин ("Справедливая Россия"), управляющий директор "Плюс банка" Алексей Парфенов (КПРФ) и депутат гордумы Екатеринбурга Константин Киселев ("Зеленые") и врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев.