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Путин назначил новых послов в Боливии и Ирландии

Политика
26 июля, 17:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июля. /ТАСС

Послом РФ в Боливии стал Владимир Спинчан, а в Ирландии - Юрий Филатов

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МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назначил новых послов в Боливии и Ирландии. Соответствующие указы опубликованы на официальном портале правовой информации.

Так, глава государства освободил от должности чрезвычайного и полномочного посла России в Боливии Алексея Сазонова и назначил на этот пост Владимира Спинчана. Сазонов представлял Россию в этой латиноамериканской стане с 2012 года.

Кроме того, Путин назначил послом России в Ирландии Юрия Филатова вместо Максима Пешкова, который занимал этот пост с февраля 2012 года.

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