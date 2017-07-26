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МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назначил новых послов в Боливии и Ирландии. Соответствующие указы опубликованы на официальном портале правовой информации.
Так, глава государства освободил от должности чрезвычайного и полномочного посла России в Боливии Алексея Сазонова и назначил на этот пост Владимира Спинчана. Сазонов представлял Россию в этой латиноамериканской стане с 2012 года.
Кроме того, Путин назначил послом России в Ирландии Юрия Филатова вместо Максима Пешкова, который занимал этот пост с февраля 2012 года.