МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назначил новых послов в Боливии и Ирландии. Соответствующие указы опубликованы на официальном портале правовой информации.

Так, глава государства освободил от должности чрезвычайного и полномочного посла России в Боливии Алексея Сазонова и назначил на этот пост Владимира Спинчана. Сазонов представлял Россию в этой латиноамериканской стане с 2012 года.

Кроме того, Путин назначил послом России в Ирландии Юрия Филатова вместо Максима Пешкова, который занимал этот пост с февраля 2012 года.