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Пресс-конференция по итогам регистрации кандидатов на выборах губернаторов - 2017

Политика
27 июля, 11:14 UTC+3

10 сентября 2017 года в единый день голосования в России пройдут выборы различного уровня, включая выборы глав субъектов РФ

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Член Общественной палаты РФ, директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев

Член Общественной палаты РФ, директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев

© Сергей Савостьянов/ТАСС

 

В ТАСС проходит пресс-конференция, посвященная итогам выдвижения и регистрации кандидатов на выборах губернаторов 2017 года. 

В мероприятии принимают участие член Общественной палаты РФ, директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев, член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ Игорь Борисов, председатель Общественной палаты Республики Бурятия Баир Бальжиров, член Общественной палаты Томской области Чингис Цыренжапов и член Общественной палаты Севастополя, член рабочей группы "За честные выборы" Анатолий Лаврик.

10 сентября 2017 года в единый день голосования в России пройдут выборы различного уровня, включая выборы глав субъектов РФ, депутатов региональных законодательных органов государственной власти и дополнительные выборы в Государственную думу по двум одномандатным округам. Губернаторы и главы регионов будут избраны в 17 субъектах страны.

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Темы
Единый день голосования - 2017
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