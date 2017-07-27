Пресс-конференция по итогам регистрации кандидатов на выборах губернаторов - 2017

В ТАСС проходит пресс-конференция, посвященная итогам выдвижения и регистрации кандидатов на выборах губернаторов 2017 года.

В мероприятии принимают участие член Общественной палаты РФ, директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев, член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ Игорь Борисов, председатель Общественной палаты Республики Бурятия Баир Бальжиров, член Общественной палаты Томской области Чингис Цыренжапов и член Общественной палаты Севастополя, член рабочей группы "За честные выборы" Анатолий Лаврик.

10 сентября 2017 года в единый день голосования в России пройдут выборы различного уровня, включая выборы глав субъектов РФ, депутатов региональных законодательных органов государственной власти и дополнительные выборы в Государственную думу по двум одномандатным округам. Губернаторы и главы регионов будут избраны в 17 субъектах страны.