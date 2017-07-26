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Путин подписал закон о ратификации протокола о размещении авиагруппы РФ в Сирии

Политика
26 июля, 20:02 дата обновления: 26 июля, 20:18 UTC+3

Протоколом, в частности, устанавливается, что Сирия передает РФ в безвозмездное пользование на весь срок действия соглашения аэродром Хмеймим

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Материал из 1 страницы
© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон о ратификации протокола к соглашению о размещении авиационной группы Вооруженных сил России на территории Сирии.

Документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

"Ратифицировать протокол к соглашению между Российской Федерацией и Сирийской Арабской Республикой о размещении авиационной группы Вооруженных сил Российской Федерации на территории Сирийской Арабской Республики от 26 августа 2015 г., подписанный в городе Дамаске 18 января 2017 года", - говорится в документе.

Протоколом, в частности, устанавливается, что для размещения авиагруппы Сирия передает России в безвозмездное пользование на весь срок действия соглашения и протокола земельный участок аэродрома Хмеймим и объекты недвижимости, расположенные на нем.

Документ направлен на установление международно-правовых основ, регулирующих условия нахождения российской авиагруппы в САР, а также на укрепление обороноспособности РФ и Сирии, исходя из обоюдного стремления сторон к укреплению и развитию военного сотрудничества.

Также положениями протокола регламентировано осуществление российской стороной своей юрисдикции в местах дислокации авиагруппы, а также в отношении ее личного состава и членов семей военнослужащих и гражданского персонала. Установлены иммунитеты и привилегии, определен порядок сотрудничества по вопросам юрисдикции и оказания правовой помощи по гражданским, уголовным делам и делам об административных правонарушениях.

Положениями протокола устанавливается, что соглашение действует в течение 49 лет и автоматически продлевается на последующие 25-летние периоды. 

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