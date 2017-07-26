Путин подписал закон о ратификации конвенции СЕ о борьбе с финансированием терроризма

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон о ратификации конвенции Совета Европы о борьбе с финансированием терроризма.

Документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

"Ратифицировать Конвенцию Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма от 16 мая 2005 года, подписанную от имени Российской Федерации в городе Страсбурге 26 января 2009 года", - говорится в документе.

Ратификация конвенции российской стороной позволит повысить эффективность взаимодействия России с зарубежными странами в борьбе с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма, создать дополнительные возможности для развития международного сотрудничества компетентных органов в части выявления, изъятия и конфискации доходов от преступной деятельности, усилить правовые гарантии взаимодействия и сотрудничества.

Для реализации конвенции определяются центральные органы, ответственные в РФ за направление запросов и ответов на них в соответствии с положениями конвенции, за исполнение таких запросов или их передачу органам, обладающим необходимой компетенцией для их исполнения, определяется подразделение, соответствующее значению подразделения финансовой разведки в конвенции. Это Министерство юстиции, Генпрокуратура и Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).