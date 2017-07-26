Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.07:
$ 59.91
€ 69.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин подписал закон о ратификации конвенции СЕ о борьбе с финансированием терроризма

Политика
26 июля, 21:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июля. /ТАСС

Конвенция была подписана в Страсбурге в 2009 году

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон о ратификации конвенции Совета Европы о борьбе с финансированием терроризма.

Документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

"Ратифицировать Конвенцию Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма от 16 мая 2005 года, подписанную от имени Российской Федерации в городе Страсбурге 26 января 2009 года", - говорится в документе.

Ратификация конвенции российской стороной позволит повысить эффективность взаимодействия России с зарубежными странами в борьбе с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма, создать дополнительные возможности для развития международного сотрудничества компетентных органов в части выявления, изъятия и конфискации доходов от преступной деятельности, усилить правовые гарантии взаимодействия и сотрудничества.

Для реализации конвенции определяются центральные органы, ответственные в РФ за направление запросов и ответов на них в соответствии с положениями конвенции, за исполнение таких запросов или их передачу органам, обладающим необходимой компетенцией для их исполнения, определяется подразделение, соответствующее значению подразделения финансовой разведки в конвенции. Это Министерство юстиции, Генпрокуратура и Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Противодействие терроризму в России
Персоны
Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
За кулисами экзаменов. Как проходят вступительные испытания в цирковом училище и ГИТИСе
Владимир. ”Золотые” гвозди и пастухи для императора
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
19
Госдума завершила весеннюю сессию
4
Медведев почтил память экс-канцлера Германии Гельмута Коля
18
"Все будет хорошо": самые яркие цитаты Путина во время "Прямой линии"
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Тимошенко: лишение Саакашвили гражданства приблизило Украину на шаг к диктатуре
2
Ляшко: Порошенко исправил свою ошибку, лишив Саакашвили гражданства
3
"Известия": глава ЛНР допустил возвращение республики в состав Украины
4
Саакашвили не намерен покидать Украину после лишения гражданства
5
ЦБ внес в черный список более 6,5 тыс. российских банкиров
6
Памятник Ивану Грозному установили на "Аллее правителей" в Москве
7
"Иркут" планирует начать серийное производство МС-21 в конце 2017 года
Темы дня
Новости партнеров
Реклама