Путин подписал закон о ратификации соглашения об объединенной группировке войск с Арменией

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон о ратификации соглашения между Российской Федерацией и Республикой Армения об объединенной группировке войск (сил). Соответствующий документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

Подписанным законом ратифицируется соглашение между Россией и Арменией об объединенной группировке войск, подписанное в Москве 30 ноября 2016 года. Этим соглашением определяются предназначение, порядок формирования, развертывания и применения объединенной группировки.

Уполномоченными органами по реализации соглашения являются Министерство обороны РФ и министерство обороны Республики Армения. Они же определяют состав объединенной группировки. В мирное время командование группировкой осуществляется ВС Армении по согласованию с Россией.

К основным задачам объединенной группировки относятся: своевременное вскрытие непосредственной подготовки вооруженного нападения (агрессии) против РФ и Республики Армения в границах региона и его отражение; прикрытие сухопутной части государственной границы РФ и Республики Армения в установленных границах ответственности; участие в защите государственной границы РФ и Республики Армения в воздушно-космическом пространстве, а также участие в противовоздушной обороне войск и критически важных объектов РФ и Республики Армения, расположенных в регионе.

Для управления объединенной группировкой создается объединенное командование. Соглашением определяются порядок назначения командующего, его полномочия и подчиненность в мирное и военное время, а также вопросы формирования объединенного командования в период непосредственной угрозы агрессии или в военное время и вопросы создания объединенной системы управления группировкой. Решение о развертывании и применении объединенной группировки принимается совместно верховными главнокомандующими ВС РФ и Армении.