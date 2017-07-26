Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.07:
$ 59.91
€ 69.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин подписал закон о ратификации соглашения об объединенной группировке войск с Арменией

Политика
26 июля, 21:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июля. /ТАСС

Соглашение определяет предназначение, порядок формирования, развертывания и применения объединенной группировки

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон о ратификации соглашения между Российской Федерацией и Республикой Армения об объединенной группировке войск (сил). Соответствующий документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

Подписанным законом ратифицируется соглашение между Россией и Арменией об объединенной группировке войск, подписанное в Москве 30 ноября 2016 года. Этим соглашением определяются предназначение, порядок формирования, развертывания и применения объединенной группировки.

Уполномоченными органами по реализации соглашения являются Министерство обороны РФ и министерство обороны Республики Армения. Они же определяют состав объединенной группировки. В мирное время командование группировкой осуществляется ВС Армении по согласованию с Россией.

К основным задачам объединенной группировки относятся: своевременное вскрытие непосредственной подготовки вооруженного нападения (агрессии) против РФ и Республики Армения в границах региона и его отражение; прикрытие сухопутной части государственной границы РФ и Республики Армения в установленных границах ответственности; участие в защите государственной границы РФ и Республики Армения в воздушно-космическом пространстве, а также участие в противовоздушной обороне войск и критически важных объектов РФ и Республики Армения, расположенных в регионе.

Для управления объединенной группировкой создается объединенное командование. Соглашением определяются порядок назначения командующего, его полномочия и подчиненность в мирное и военное время, а также вопросы формирования объединенного командования в период непосредственной угрозы агрессии или в военное время и вопросы создания объединенной системы управления группировкой. Решение о развертывании и применении объединенной группировки принимается совместно верховными главнокомандующими ВС РФ и Армении.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Армения
Персоны
Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
За кулисами экзаменов. Как проходят вступительные испытания в цирковом училище и ГИТИСе
Владимир. ”Золотые” гвозди и пастухи для императора
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
19
Госдума завершила весеннюю сессию
4
Медведев почтил память экс-канцлера Германии Гельмута Коля
18
"Все будет хорошо": самые яркие цитаты Путина во время "Прямой линии"
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На юго-востоке Москвы столкнулись шесть автомобилей
2
Тимошенко: лишение Саакашвили гражданства приблизило Украину на шаг к диктатуре
3
ЦБ внес в черный список более 6,5 тыс. российских банкиров
4
Археологи обнаружили в Крыму захоронение младенца II века с деформированным черепом
5
Трамп запретил трансгендерам служить в вооруженных силах
6
"Вашингтон - источник опасности": реакция России на новый проект санкций США
7
Путин подписал закон о ратификации протокола о размещении авиагруппы РФ в Сирии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама