Путин подписал закон о безопасности критической информационной инфраструктуры

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МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон о безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) страны. Документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.
"Настоящий федеральный закон регулирует отношения в области обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации <...> в целях ее устойчивого функционирования при проведении в отношении ее компьютерных атак", - говорится в документе.
Согласно закону, к критической инфраструктуре будут относиться информационные системы и информационно-телекоммуникационные сети госорганов, а также автоматизированные системы управления технологическими процессами в оборонной индустрии, в здравоохранении, связи, на транспорте, в кредитно-финансовой сфере, энергетике, а также в ряде отраслей промышленности (топливной, атомной, ракетно-космической, металлургической, химической, горнодобывающей).
Кроме того, в перечень объектов КИИ включены организации в сфере науки. Уточняется правовой статус Национального координационного центра по компьютерным инцидентам. В частности, прописывается, что это организация, создаваемая федеральным органом исполнительной власти, уполномоченная в области обеспечения и функционирования государственной системы обнаружения, предупреждений и ликвидаций последствий компьютерных атак на информационные ресурсы РФ, участвующая в осуществлении координации деятельности субъектов КИИ.
Законом устанавливаются основные принципы обеспечения безопасности КИИ, полномочия государственных органов РФ в области обеспечения ее безопасности, а также права, обязанности и ответственность лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании объектами КИИ, операторов связи и информационных систем, обеспечивающих взаимодействие этих объектов.