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Путин подписал закон, запрещающий уклонистам от армии 10 лет работать на госслужбе

Политика
26 июля, 22:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июля. /ТАСС

Закон обязывает военные комиссариаты уведомлять глав государственных и муниципальных органов о наличии у них уклонистов

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МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, который запрещает 10 лет работать на государственной и муниципальной службе гражданам, не прошедшим военную службу по призыву без законных на то оснований. Соответствующий документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

В 2014 году в РФ был принят закон о бессрочном запрете уклонистам работать на государство, однако позднее Конституционный суд РФ счел эту норму не соответствующей Основному закону страны.

Согласно опубликованному в среду закону у граждан уклонившихся от службы в армии появился шанс сделать карьеру на госслужбе через 10 лет после нарушения с их стороны закона "О муниципальной службе в РФ".

Закон обязывает военные комиссариаты уведомлять глав государственных и муниципальных органов о наличии у них уклонистов. Эти органы должны будут отчитываться об увольнении таких сотрудников. В законе также прописан порядок участия граждан в заседании призывной комиссии при вынесении соответствующего заключения.

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