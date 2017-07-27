Россия в письме СБ ООН настояла на посещении экспертами места химатаки в Сирии

ООН, 27 июля. /ТАСС/. Россия настаивает на посещении экспертами ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) города Хан-Шейхун, где 4 апреля была совершена массированная газовая атака. Как подчеркивается в опубликованном в среду письме российской стороны генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и Совету Безопасности, без посещения места инцидента установить истину будет невозможно.

В письме исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при ООН Петр Ильичев выражает недовольство тем, что международные эксперты так и не посетили Хан-Шейхун и авиабазу Шайрат, с которой, по утверждению США, вылетели самолеты для нанесения удара химическими боеприпасами. Как отмечается в письме, изначально в ОЗХО обосновали невозможность посещения места атаки отсутствием безопасности, а следом уже совместная с ООН комиссия заявила, что выезжать туда "при нынешнем развитии науки и технологий, оказывается, вовсе не обязательно".

Ильичев раскритиковал дистанционно подготовленный миссией ОЗХО по установлению фактов доклад по инциденту, который, по его словам, "носит весьма тенденциозный характер". "По его прочтении у несведущего читателя может возникнуть лишь одно ощущение - виновником химатаки в Хан-Шейхуне является Дамаск", - отметил дипломат.

По его словам, после "предварительного ознакомления" с докладом "ясно одно: там действительно был применен зарин или подобное ему по химическому составу вещество". "Это подтверждается и анализом проб, полученных с места химического инцидента сирийскими властями. Однако остается открытым главный вопрос - кто, при каких обстоятельствах и каким образом его применил. Без посещения Хан-Шейхуна экспертами миссии ОЗХО по установлению фактов и совместного механизма по расследованию, даже после того, как исполнители и организаторы этой ужасающей провокации многое там уже "зачистили" и "подтасовали", истину установить будет невозможно", - указал и. о. постпреда РФ.

Не менее важной задачей он назвал и инспекцию на авиабазу Шайрат, "поскольку этот объект, на котором якобы хранился примененный в Идлибе зарин, по-прежнему не дает покоя некоторым государствам - участникам Конвенции по химическому оружию".

Дипломат выразил уверенность, что "реальные обстоятельства" атаки в Хан-Шейхуне "так или иначе" раскроются через определенное время, однако за этот период на Ближнем Востоке "могут произойти тяжелейшие события". "Предостаточно желающих использовать непрекращающиеся в этом регионе рецидивы и проявления "химического" терроризма в своих конъюнктурных военно-политических целях. Такого апокалиптического для региона развития событий мировому сообществу допустить нельзя", - предупредил Ильичев.