Пресс-конференция по итогам исследования работы депутатов Госдумы. Видеотрансляция

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В ТАСС проходит пресс-конференция, посвященная результатам исследования работы депутатов Госдумы.
Второй выпуск коэффициента полезного действия (КПД) членов нижней палаты парламента представляют российские политологи, создатели портала "Депутат Клуб" Алексей Мартынов и Дмитрий Гусев. Также на пресс-конференции обсуждается темп работы кандидатов-одномандатников, пропорции в рейтинге ТОП-100 КПД.
Интегральный рейтинг качества работы народных избранников был разработан сотрудниками портала "Депутат Клуб" в 2016 году. КПД депутатов вычисляется на основании четырех базовых параметров: народный рейтинг, рейтинг активности, медиа-рейтинг и экспертный рейтинг.