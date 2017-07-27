Пресс-конференция по итогам исследования работы депутатов Госдумы. Видеотрансляция

В ТАСС проходит пресс-конференция, посвященная результатам исследования работы депутатов Госдумы.

Второй выпуск коэффициента полезного действия (КПД) членов нижней палаты парламента представляют российские политологи, создатели портала "Депутат Клуб" Алексей Мартынов и Дмитрий Гусев. Также на пресс-конференции обсуждается темп работы кандидатов-одномандатников, пропорции в рейтинге ТОП-100 КПД.

Интегральный рейтинг качества работы народных избранников был разработан сотрудниками портала "Депутат Клуб" в 2016 году. КПД депутатов вычисляется на основании четырех базовых параметров: народный рейтинг, рейтинг активности, медиа-рейтинг и экспертный рейтинг.