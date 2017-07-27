В СПЧ заявили, что муниципальный фильтр соответствует мировой практике

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Муниципальный фильтр на губернаторских выборах соответствует общепринятой мировой практике и нормально работает, если у кандидата есть поддержка на муниципальном уровне, преодолеть его несложно. Такое мнение высказал в четверг член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), сопредседатель мониторинговой группы Совета по наблюдению за выборами Игорь Борисов.

"Установление любых квалифицирующих требований к кандидатам, выдвигаемым на те или иные выборные должности, - это общепризнанная мировая практика", - сказал он на пресс-конференции в ТАСС.

Борисов привел в пример Францию, где кандидаты на выборах президента должны собирать подписи муниципальных депутатов. Эксперт напомнил также, что в 2012 году, когда были возвращены прямые выборы губернаторов и введен муниципальный фильтр, его законность подтвердил Конституционный суд. Муниципальный фильтр обязывает кандидатов в губернаторы собирать подписи муниципальных депутатов и глав муниципальных образований, чтобы пройти регистрацию на выборах. Размер муниципального фильтра определяют региональные власти, он может быть не менее 5% и не более 10% от количества муниципальных депутатов в субъекте.

"Если есть поддержка кандидатов, они проходят эти нормы без каких-либо проблем. Цифры и факты говорят о том, что данная позиция российских законодателей вполне приемлема, она работает, работает нормально", - подчеркнул Борисов.

При этом он признал, что в части муниципального фильтра "есть что обсуждать". "Мы видим, что в рамках работы этого инструментария освоились за пять лет технологи. Здесь нужно, на мой взгляд, выставлять преграды технологам, чтобы они позволяли работать данной норме в интересах избирателей, партий, а не применяли серые технологии в обход духа закона и нашей Конституции", - сказал член СПЧ.

Ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что муниципальный фильтр надо корректировать, чтобы он стал более демократичным, но не отменять совсем. Она не исключила, что можно сделать процент необходимых подписей ниже, чем максимально возможные 10%, и разрешить муниципальным депутатам ставить подписи не за одного, а за нескольких кандидатов. На этой неделе председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что необходимость отмены муниципального фильтра на выборах в настоящее время отсутствует. По ее словам, фильтр был введен, "чтобы не допустить случайных людей, чтобы выборы не были несерьезной историей".