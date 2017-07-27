Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.07:
$ 59.41
€ 69.64
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В СПЧ заявили, что муниципальный фильтр соответствует мировой практике

Политика
27 июля, 13:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июля. /ТАСС

Сопредседатель мониторинговой группы Совета по наблюдению за выборами Игорь Борисов отметил, что преодолеть фильтр несложно, если у кандидата есть поддержка на муниципальном уровне

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Муниципальный фильтр на губернаторских выборах соответствует общепринятой мировой практике и нормально работает, если у кандидата есть поддержка на муниципальном уровне, преодолеть его несложно. Такое мнение высказал в четверг член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), сопредседатель мониторинговой группы Совета по наблюдению за выборами Игорь Борисов.

"Установление любых квалифицирующих требований к кандидатам, выдвигаемым на те или иные выборные должности, - это общепризнанная мировая практика", - сказал он на пресс-конференции в ТАСС.

Борисов привел в пример Францию, где кандидаты на выборах президента должны собирать подписи муниципальных депутатов. Эксперт напомнил также, что в 2012 году, когда были возвращены прямые выборы губернаторов и введен муниципальный фильтр, его законность подтвердил Конституционный суд. Муниципальный фильтр обязывает кандидатов в губернаторы собирать подписи муниципальных депутатов и глав муниципальных образований, чтобы пройти регистрацию на выборах. Размер муниципального фильтра определяют региональные власти, он может быть не менее 5% и не более 10% от количества муниципальных депутатов в субъекте.

"Если есть поддержка кандидатов, они проходят эти нормы без каких-либо проблем. Цифры и факты говорят о том, что данная позиция российских законодателей вполне приемлема, она работает, работает нормально", - подчеркнул Борисов.

При этом он признал, что в части муниципального фильтра "есть что обсуждать". "Мы видим, что в рамках работы этого инструментария освоились за пять лет технологи. Здесь нужно, на мой взгляд, выставлять преграды технологам, чтобы они позволяли работать данной норме в интересах избирателей, партий, а не применяли серые технологии в обход духа закона и нашей Конституции", - сказал член СПЧ.

Ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что муниципальный фильтр надо корректировать, чтобы он стал более демократичным, но не отменять совсем. Она не исключила, что можно сделать процент необходимых подписей ниже, чем максимально возможные 10%, и разрешить муниципальным депутатам ставить подписи не за одного, а за нескольких кандидатов. На этой неделе председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что необходимость отмены муниципального фильтра на выборах в настоящее время отсутствует. По ее словам, фильтр был введен, "чтобы не допустить случайных людей, чтобы выборы не были несерьезной историей".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Единый день голосования - 2017
Персоны
Матвиенко, Валентина Ивановна Памфилова, Элла Александровна
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
За кулисами экзаменов. Как проходят вступительные испытания в цирковом училище и ГИТИСе
Владимир. ”Золотые” гвозди и пастухи для императора
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
19
Госдума завершила весеннюю сессию
4
Медведев почтил память экс-канцлера Германии Гельмута Коля
18
"Все будет хорошо": самые яркие цитаты Путина во время "Прямой линии"
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Полицейские вновь задержали лишенную прав Мару Багдасарян за рулем на западе Москвы
2
Прокуратура обжаловала приговор Сергею Полонскому
3
КРЭТ: мы будем выжигать "глаза" ракетам, которые на нас "смотрят"
4
Роспотребнадзор дал мужчинам рекомендации по выбору барбершопа
5
Порошенко лишил Саакашвили гражданства по рекомендации комиссии
6
Украинские правоохранители заблокировали штаб националистов в Киеве
7
Мособлсуд не освободил из-под ареста сбившую ребенка в Балашихе женщину
Темы дня
Новости партнеров
Реклама