Пресс-конференция Владимира Путина и Саули Ниинистё. Видеотрансляция

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Трансляция Ruptly
Президенты России и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинистё проводят совместную пресс-конференцию по итогам переговоров.
Визит российского лидера приурочен к празднованию 100-летия государственной независимости Финляндии и проходит в городе Савонлинна, где также состоится международный оперный фестиваль с участием артистов Большого театра.
Саули Ниинистё в преддверии визита Путина отмечал в интервью ТАСС, что диалог между президентами Финляндии и России является понятным и прямым, и что они могут обсуждать любые темы. По его словам, в ходе нынешней встречи на первый план выйдут вопросы двусторонних отношений.