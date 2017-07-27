В ОП утверждают, что Ройзман не собирал подписи муниципальных депутатов

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Кандидат в губернаторы Свердловской области, мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман не обращался к муниципальным депутатам для сбора подписей, а его выдвижение "Яблоком" было проведено с нарушениями и преследовало цель привлечь внимание СМИ. С таким утверждением выступил в четверг член Общественной палаты (ОП) РФ, директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев на пресс-конференции в ТАСС, посвященной итогам выдвижения и регистрации кандидатов на выборах губернаторов 2017 года.

Мэр Екатеринбурга Ройзман был выдвинут бюро партии "Яблоко" кандидатом в губернаторы Свердловской области 21 июня после приостановки полномочий регионального отделения. Это произошло после того, как 17 июня свердловское региональное отделение партии не смогло выбрать кандидата на выборы губернатора из-за несогласия с кандидатурой Ройзмана. Позднее ЦИК РФ и Министерство юстиции РФ заявили, бюро "Яблока" не имело права выдвигать Ройзмана на выборы губернатора Свердловской области, подменяя собой региональное отделение. Ройзман не смог собрать подписи муниципальных депутатов, необходимые для регистрации в качестве кандидата на выборах.

"Выдвижение [кандидата] от этой партии ["Яблоко"] в Свердловской области с самого начало было сопряжено с нарушениями избирательного законодательства. Мы все читали в СМИ призывы ЦИК к партии "Яблоко" исправить эти нарушения, но это было оставлено без ответа", - сказал Григорьев. "При этом тот же кандидат до этого с соблюдением всех формальностей выдвинут от другой партии, от партии "Парнас", которая, кстати, в Ярославской области успешно зарегистрировала своего кандидата. Зачем это было сделано?" - задался он вопросом.

"Точно так же мы слышали неоднократно из заявлений представителей партии "Яблоко" о том, что якобы все подписи [муниципальных депутатов] в Свердловской области были уже собраны другими кандидатами", - продолжил общественник. В связи с этим он рассказал, что Общественная палата Свердловской области провела опрос муниципальных депутатов на эту тему. "Более сотни человек, более 10% было опрошено, и эти результаты, опубликованные на сайте региональной ОП, выявили список депутатов, к которым никто не обращался за поддержкой", - отметил Григорьев.

Более того, по его словам, опрос показал, что кандидат от партии "Яблоко" ни к кому из этой сотни с просьбой о поддержке не обращался. "Это данные, которые говорят сами за себя, - подчеркнул член ОП РФ. - Фактически можно говорить о том, что самой процедуры сбора подписей, видимо, и не было вовсе".

"Зачем это было сделано партией "Яблоко"? Можем, конечно, предположить, что это из-за того, что сотрудники партии не в состоянии провести процедуру выдвижения, не обладают необходимой компетентностью", - сказал Григорьев. При этом он усомнился в справедливости этого вывода. "Как нам кажется, речь идет о провокационной политической технологии, которую использовала уже партия "Яблоко", то есть намеренной подаче документов с нарушениями с привлечением к себе внимания СМИ", - заявил представитель ОП.

"В общем-то это "Яблоку" удалось. Однако выиграет ли она [партия], используя такой трюк? На мой взгляд, она себя ставит в неудобное положение перед избирателями", - заключил Григорьев.

Комментарий Памфиловой

18 июля Ройзман сообщил, что не может собрать необходимое для прохождения муниципального фильтра количество подписей муниципальных депутатов и прекращает предвыборную борьбу. А перед этим "Яблоко" выпустило заявление, что глава Центризбиркома Элла Памфилова якобы "покрывает" муниципальный фильтр и оказывает давление на свердловский избирком в связи с участием в губернаторских выборах Ройзмана.

Памфилова напомнила журналистам, что ЦИК призывал "Яблоко" перерегистрировать членов свердловского отделения и провести общее собрание, на котором повторно выдвинуть Ройзмана в соответствии с законом. Для этого было достаточно трех членов партии. Однако в "Яблоке" отказались это делать.

"Мы не хотели, чтобы Ройзман споткнулся на процедуре выдвижения. По своей компетенции, независимо от фильтра, мы делали все, что нам положено, оказывая ему максимальную помощь, чтобы он в случае прохождения муниципального фильтра был зарегистрирован", - сказала Памфилова.

Глава ведомства отметила, что председатель "Яблока" Эмилия Слабунова "уже не раз отметилась, в том числе и на площадке ЦИК, громкими, но некомпетентными и недостоверными заявлениями".