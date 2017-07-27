Песков считает политически неверным давать комментарии по назначению нового посла РФ в США

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МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать назначение нового посла России в США ввиду стремительно меняющейся ситуации.
"Не могу пока ответить на этот вопрос. Условия меняются достаточно стремительно, - сказал он. - Я не могу ответить на этот вопрос, это было бы не верно".
Говоря о сотрудничестве России и США по Сирии в условиях стремительно меняющейся конъюнктуры, представитель Кремля также предпочел не давать никаких комментариев. "Без ответа оставлю до прояснения ситуации с этим законопроектом (о санкциях, - прим. ТАСС)", - сказал он. При этом Песков подчеркнул, что нет смысла реагировать на законопроект. "Будет закон, мы будем реагировать", - сказал он.
24 июля Песков сообщал, что новый посол России в США будет назначен в скором времени. В тот же день российское посольство в Вашингтоне распространило заявление о том, что Сергей Кисляк завершил свою работу в качестве российского посла в США, функции временного поверенного в делах РФ в США будет выполнять советник-посланник Денис Гончар.
В конце июня помощник президента РФ Юрий Ушаков не стал отвечать журналистам, будет ли назначен новый посол РФ в США, указав, что эти вопросы до официального объявления держатся в секрете. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что вопрос о возможной ротации на посту посла России в США решается в плановом порядке.
18 мая комитет Госдумы по международным делам поддержал кандидатуру заместителя главы МИД РФ Анатолия Антонова на пост посла России в США, сообщил ТАСС источник, знакомый с ходом закрытого заседания комитета. "Комитет дал согласие на назначение Антонова послом РФ в США, кандидатура которого была представлена МИД РФ", - сказал собеседник агентства.