Путин прибыл в Финляндию, где обсудит с президентом Ниинистё сотрудничество в экономике

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САВОНЛИННА /Финляндия/, 27 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин прибыл в финский город Савонлинна, где проведет переговоры с президентом Финляндии Саули Ниинистё. Главы государств обсудят вопросы сотрудничества в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и природоохранной сферах, а также обменяются мнениями по актуальным региональным и международным проблемам, сообщили ранее в пресс-службе Кремля.
Планируется, что после переговоров лидеры проведут совместную пресс-конференцию.
После этого Путин и Ниинистё на музейном пароходе "Сайма" отправятся к замку Олавинлинна, где будут участвовать в приеме от имени председателя Совета уполномоченных города Савонлинна.
Потом лидеры двух стран вместе посмотрят оперу "Иоланта" в постановке Большого театра России. В конце дня вечером у Путина и Ниинистё запланирована неформальная беседа.
Путин посещает Финляндию по приглашению президента Финляндии. Визит приурочен к празднованию 100-летия государственной независимости республики.
6 декабря 1917 года финский парламент принял решение объявить Суоми независимым государством. Совет народных комиссаров РСФСР признал независимость страны 31 декабря того же года. Финляндия, рассмотрев несколько планов нового государственного устройства, в том числе и возможность установления собственной монархии, в итоге выбрала республиканский путь развития и следует ему до сих пор. С 1809 года страна находилась в составе Российской Империи как Великое княжество Финляндское.
В республике по случаю столетия независимости в этом году проходит множество различных мероприятий. Девизом и главной темой юбилейного года выбрано слово "Вместе". Согласно опросу, проведенному государственным Центром статистики, 92% финнов уверены, что именно общий труд всех финнов станет одним из главных факторов успеха республики в будущем.