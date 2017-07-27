Путин 28 июля проведет совещания с кабмином и постоянными членами Совета безопасности

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в пятницу, 28 июля, проведет совещание с членами правительства и оперативное совещание с членами Совета безопасности.

"Завтра и встреча с правительством предусмотрена, и запланировано оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности у президента в графике", - сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он добавил, что Путин также намерен в пятницу провести "другие встречи".