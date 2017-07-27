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Песков: визит короля Саудовской Аравии в РФ прорабатывается по дипломатическим каналам

Политика
27 июля, 15:54 UTC+3 САВОНЛИННА /Финляндия/ 27, июля. /ТАСС

По словам пресс-секретаря президента РФ, "вопрос на повестке дня, он действительно прорабатывается, имеется приглашение"

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САВОНЛИННА /Финляндия/, 27 июля. /ТАСС/. Визит короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда в Россию прорабатывается по дипломатическим каналам. Об этом заявил в четверг журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока нет даты. Вопрос на повестке дня, он действительно прорабатывается, имеется приглашение. Шла речь о возможности осуществления такого визита, но вопрос по-прежнему прорабатывается по дипломатическому каналу", - сказал Песков.

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Персоны
Песков, Дмитрий Сергеевич Сауд, Сальман бен Абдель Азиз, Аль
Страны
Россия Саудовская Аравия
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