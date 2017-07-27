Песков: визит короля Саудовской Аравии в РФ прорабатывается по дипломатическим каналам

САВОНЛИННА /Финляндия/, 27 июля. /ТАСС/. Визит короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда в Россию прорабатывается по дипломатическим каналам. Об этом заявил в четверг журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока нет даты. Вопрос на повестке дня, он действительно прорабатывается, имеется приглашение. Шла речь о возможности осуществления такого визита, но вопрос по-прежнему прорабатывается по дипломатическому каналу", - сказал Песков.