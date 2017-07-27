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Слуцкий уверен, что новый постпред РФ при ООН эффективно продолжит линию Чуркина

Политика
27 июля, 16:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июля. /ТАСС

Парламентарий пожелал Василию Небензе успешной работы на новом посту, подчеркнув, что она будет "непростая", поскольку у России много оппонентов по важнейшим вопросам международной политики

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МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что Василий Небензя, который был назначен в четверг на пост постоянного представителя России при ООН, продолжит конструктивный и профессиональный курс своего предшественника Виталия Чуркина. Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Россия 24".

"Правильный выбор. Василий Небензя, безусловно, работает на том высоком уровне, соответствует той высокой планке, которая взята его предшественником, великим дипломатом, - сказал глава комитета. - Нет сомнения, что Василию Алексеевичу [Небензе] удастся эффективно продолжать конструктивную, профессиональную линию Виталия Чуркина, направленную на убеждение партнеров по Совбезу ООН в нашей правоте и в правильности наших подходов", - добавил Слуцкий.

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Василий Небензя

Новый постпред РФ в ООН Василий Небензя

Парламентарий пожелал Небензе успешной работы на новом посту, подчеркнув, что она будет "непростая", поскольку у России много оппонентов, в том числе в Совбезе ООН, по важнейшим вопросам международной политики.

Президент РФ Владимир Путин назначил 27 июля Василия Небензю на пост постоянного представителя России при ООН. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

Пост российского постпреда при ООН стал вакантным после трагической кончины чрезвычайного и полномочного посла Виталия Чуркина в феврале на его рабочем месте в Нью-Йорке.

Василий Небензя родился в 1962 году, владеет английским и испанским языками. Дипломат занимал различные должности в центральном аппарате и за рубежом. В разные годы Небензя возглавлял департамент по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД РФ, в 1996-2000 гг. был старшим советником в постпредстве РФ при ООН, в 2006-2012 гг. - заместителем постоянного представителя России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве.

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Чуркин, Виталий Иванович Слуцкий, Леонид Эдуардович Небензя, Василий Алексеевич
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