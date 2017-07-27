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Путин: в Сирии главное - остановить кровопролитие, граждане сами решат, как им жить

Политика
27 июля, 17:02 дата обновления: 27 июля, 17:24 UTC+3

Президент России отметил, что одной из основных задач в арабской республике является обеспечение условий для политического урегулирования под эгидой ООН

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САВОНЛИННА, 27 июля. /ТАСС/. Главной задачей в Сирии является полное прекращение кровопролития и обеспечение условий для политического урегулирования под эгидой ООН, в ходе которого сирийцы сами решат - как им жить. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинистё.

Интервью

Президент Финляндии Саули Ниинистё

Саули Ниинистё: диалог с президентом России является понятным и прямым

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"Мы исходим из того, что главное - остановить окончательно кровопролитие и обеспечить необходимые условия для мирного политического урегулирования", - сказал российский лидер. "А затем сирийцы через широкий диалог под эгидой ООН и на основе резолюции Совета безопасности 2254 должны определиться, в какой стране они должны жить", - заключил Путин.

Президент РФ отметил, что еще обсудит тему сирийского урегулирования со своим финским коллегой в ходе сегодняшнего визита. Путин также сообщил, что на состоявшихся переговорах он подробно проинформировал президента Финляндии "о ситуации вокруг внутриукраинского кризиса".

По словам главы российского государства, РФ высоко ценит "стремление финских партнеров проводить независимую, сбалансированную внешнюю политику". "Считаем это важным фактором стабильности на севере Европы. И, конечно, готовы продолжать диалог с Финляндией и всеми заинтересованными государствами по проблеме укрепления безопасности в регионе", - заключил Путин.

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