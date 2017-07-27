Новый посол РФ в Турции вручил Эрдогану верительные грамоты

АНКАРА, 27 июля. /ТАСС/. Новый посол РФ в Турции Алексей Ерхов вручил в четверг президенту республики Реджепу Тайипу Эрдогану верительные грамоты.

Церемония прошла в президентском дворце в Анкаре. После нее Эрдоган провел беседу с Ерховым, публичных заявлений сделано не было.

Посол России Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре, террорист стрелял дипломату в спину. Посмертно дипломату было присвоено звание Героя России "за проявленные стойкость и мужество на посту чрезвычайного и полномочного посла РФ в Турецкой Республике, большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации". Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Акт международного терроризма". Расследование проводят и правоохранительные органы Турции.