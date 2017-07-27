Путин: сотрудничество РФ и КНР не направлено против ни одной из третьих стран

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САВОНЛИННА (Финляндия), 27 июля. /ТАСС/. Сотрудничество РФ и КНР является одним из элементов безопасности и стабильности в мире и не направлено против ни одной из третьих стран. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров в Финляндии.
"Сотрудничество России и КНР в своей совокупности, включая и военную составляющую, является одним из важнейших элементов безопасности и стабильности в мире. При этом оно не направлено против каких-либо третьих стран", - заявил российский лидер.
Путин отметил, что Россия и Китай не создают ни военных блоков, ни военных союзов. "В данном случае наши военные просто шлифуют свое мастерство, взаимодействуют друг с другом, - отметил он. - Это хороший пример, как нужно бы сотрудничать в любом регионе мира, в том числе и в районе Балтики".
Российский лидер напомнил, что российско-китайское взаимодействие носит характер стратегического полноформатного партнерства. Это касается экономики, политики, ВТС и военного дела. Страны регулярно в течение многих лет проводят учения как на суше, так и на море, и участвуют в различных военных играх.
При этом российский лидер заявил о готовности России к любой форме взаимодействия с нейтральными государствами. "Мы с уважением относимся к нейтральному статусу некоторых государств балтийского региона, - отметил российский лидер. - Но в то же время готовы к любой форме взаимодействия и с нейтральными странами".