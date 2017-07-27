Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.07:
$ 59.41
€ 69.64
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин заявил о готовности России к любой форме взаимодействия с нейтральными государствами

Политика
27 июля, 17:09 UTC+3

Глава государства отметил, что Москва "с уважением относимся к нейтральному статусу некоторых государств балтийского региона"

Поделиться
Материал из 1 страницы

САВОНЛИННА (Финляндия), 27 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров в Финляндии заявил о готовности России к любой форме взаимодействия с нейтральными государствами.

"Мы с уважением относимся к нейтральному статусу некоторых государств балтийского региона, - отметил российский лидер. - Но в то же время готовы к любой форме взаимодействия и с нейтральными странами".

Смотрите также

Саули Ниинистё: диалог с президентом России является понятным и прямым

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Финляндия
Персоны
Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Полеты с неограниченными возможностями
Фото
19
Госдума завершила весеннюю сессию
4
Медведев почтил память экс-канцлера Германии Гельмута Коля
18
"Все будет хорошо": самые яркие цитаты Путина во время "Прямой линии"
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин: новые санкции США - обеспечение своих экономических интересов с "особым цинизмом"
2
Почему вредно пропивать курс антибиотиков до конца
3
КРЭТ: мы будем выжигать "глаза" ракетам, которые на нас "смотрят"
4
Путин передал привет радушно встретившим его финским гражданам
5
Кадыров заявил, что готов уйти со своего поста и поехать охранять мечеть Аль-Акса
6
Песков: Кремль не волнует лишение Саакашвили украинского гражданства
7
Чемпион СССР по футболу Валерий Маслов скончался на 78-м году жизни
Темы дня
Новости партнеров
Реклама