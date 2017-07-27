Путин заявил о готовности России к любой форме взаимодействия с нейтральными государствами

САВОНЛИННА (Финляндия), 27 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров в Финляндии заявил о готовности России к любой форме взаимодействия с нейтральными государствами.

"Мы с уважением относимся к нейтральному статусу некоторых государств балтийского региона, - отметил российский лидер. - Но в то же время готовы к любой форме взаимодействия и с нейтральными странами".