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Путин: новые санкции США - обеспечение своих экономических интересов с "особым цинизмом"

Политика
27 июля, 17:24 дата обновления: 27 июля, 17:53 UTC+3

РФ сдержанно реагирует на действия Соединенных Штатов, но все время терпеть хамство невозможно, отметил глава российского государства

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Материал из 1 страницы
© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

САВОНЛИННА /Финляндия/, 27 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил, что, если США примут новые антироссийские санкции, это будет явная попытка использовать свои геополитические преимущества в конкурентной борьбе "с отягчающими обстоятельствами и с особым цинизмом".

"Если то же самое произойдет в данном случае [принятие санкций], то это вызывает особые сожаления, потому что это уже действия с отягчающими обстоятельствами и с особым цинизмом", - заявил глава российского государства на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Финляндии.

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"Потому что это явная попытка использовать свои геополитические преимущества в конкурентной борьбе с целью обеспечить свои экономические интересы за счет своих союзников", - уверен Путин.

"Что касается трансграничности американского законодательства, то я давно об этом говорю - еще начиная с 2007 года, в Мюнхене [на конференции по вопросам безопасности] говорил об этом, именно так и говорил", - напомнил российский лидер. По его мнению, "эта практика неприемлема, она разрушает международные отношения и международное право". "Мы никогда с этим не соглашались и соглашаться не будем", - заверил президент РФ. Он добавил: "А как на это реагируют другие государства мира, это зависит от степени их суверенитета и готовности защищать свои собственные национальные интересы".

Глава российского государства отметил, что в Москве видели законопроект, которым США собираются ввести новые санкции против России.

Ответные меры РФ

Путин заявил, что решение по поводу ответных мер РФ на новые санкции будет приниматься только после появления окончательного варианта соответствующего американского законопроекта.

"Мы не видели еще окончательного варианта [законопроекта об ужесточении санкций против РФ], поэтому окончательных мнений на этот счет у нас тоже нет", - заметил российский лидер. "Когда будет ответ [на санкции], какой он будет - это будет зависеть от того, в каком виде окончательно мы увидим тот закон, который сейчас обсуждается уже в Сенате [США]", - заключил Путин.

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Президент РФ обратил внимание, что "на протяжении длительного времени нас постоянно пытаются провоцировать". "То большое количество дипломатов выслали [из США] без объяснения причин, то дипломатическую собственность отторгли, что вообще ни в какие рамки не укладывается, поскольку противоречит основополагающим нормам международного права по дипломатическим отношениям", - перечислил российский лидер. Санкции против России, по его словам, "тоже абсолютно незаконны с точки зрения международного права, нарушают принципы международной торговли и правила Всемирной торговой организации".

"Мы, как вы знаете, ведем себя очень сдержанно, терпеливо, но в какой-то момент нам придется отвечать, невозможно бесконечно терпеть какое-то хамство в отношении нашей страны", - подчеркнул Путин.

При этом, заключил Путин, "в любом случае, мы считаем, что, чего бы там ни происходило в ближайшее время, в будущем стратегически мы обязательно должны выйти на какие-то элементы сотрудничества и договоренности". "Надеюсь, что в конечном итоге так оно и будет", - сказал президент РФ.

Отношение к работе Трампа

Путин заявил, что не считает возможным давать оценки работе президента США Дональда Трампа, "это дело американского народа".

"Что касается избрания президента Трампа, это не наше дело, и не нам давать оценку работе господина Трампа на его высоком посту. Это дело американского народа", - сказал российский лидер.

Говоря о расследовании о якобы вмешательстве России в прошедшую избирательную кампанию в США, Путин отметил, что не считает это расследованием, "потому что расследование предполагает выяснение полноты всех обстоятельств, изучение причин, заслушивание различных сторон". "А мы видим просто нарастание антироссийской истерии, скорее всего, это использование русофобских инструментов во внутриполитической борьбе - президента Трампа и его политических конкурентов внутри Соединенных Штатов", - добавил Путин.

Налаживание отношений

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Президент выразил сожаление, что российско-американские отношения приносятся в жертву внутренним политическим процессам в Соединенных Штатах.

"Очень жаль, что российско-американские отношения приносятся в жертву в ходе решения внутриполитических американских вопросов", - сказал он.

"Отвечая на ваш вопрос, жалею ли я об ухудшении отношений, могу дать прямой ответ, что конечно, нам очень жаль", - еще раз подчеркнул Путин. Он выразил уверенность в том, что Москва и Вашингтон, действуя вместе, "гораздо более эффективно могли бы решать очень острые проблемы, которые волнуют народы двух стран". В частности, по словам российского лидера, речь идет о таких вопросах, как урегулирование международных кризисов, борьба с терроризмом, забота о сохранении природы, решение экологических проблем, борьба с незаконной миграцией, с организованной преступностью, развитие экономики.

При этом Путин выразил надежду, что отношения между Россией и США наладятся, перейдут в другое качество и сотрудничество будет наращиваться. "Мы знаем, что у нас в США много друзей, мы знаем, что там очень много просто здравомыслящих людей. Надеюсь, сегодняшнее состояние дел когда-нибудь закончится, и мы перейдем в другое качество наших отношений, будем их укреплять, наращивать в интересах народов двух стран ", - сказал российский президент.

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Санкции в отношении России Ситуация с российской дипсобственностью в США
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