Кадыров заявил, что готов уйти со своего поста и поехать охранять мечеть Аль-Акса

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ГРОЗНЫЙ, 27 июля. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что готов уйти с поста главы Чечни и служить в структурах, обеспечивающих безопасность мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме.
Об этом он сообщил на своем официальном канале в Telegram.
"Мое личное предложение для исключения конфликтных ситуаций вокруг исламской святыни, мечети Аль-Акса, - передать все права на нее Иордании. Я сам готов сложить с себя полномочия и служить в тех структурах, которые обеспечивают безопасность этого святого для всех мусульман места. Быть добровольцем и всю оставшуюся жизнь охранять мечеть Аль-Акса", - написал Кадыров.
Ситуация в Иерусалиме резко обострилась после 14 июля, когда трое вооруженных палестинцев убили двух израильских военнослужащих на Храмовой горе, где расположены еврейские и мусульманские святыни. После этого власти еврейского государства ввели дополнительные меры безопасности в районе мечети Аль-Акса, в том числе установили металлодетекторы на входе в комплекс. За этим последовали массовые столкновения между палестинцами и израильскими стражами порядка, приведшие к человеческим жертвам.
В ночь на 27 июля израильские власти демонтировали металлодетекторы и рампы, на которых были установлены видеокамеры.