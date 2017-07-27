Рогозин поручил посольству РФ в Молдавии вмешаться в ситуацию вокруг российский артистов

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МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Вице премьер правительства России Дмитрий Рогозин дал в четверг поручение посольству РФ в Молдавии вмешаться в ситуацию вокруг российский артистов.
"Дал поручение Роспосольству немедленно вмешаться в разрешение ситуации", - написал российский вице-премьер в соцсети.
Ранее российские артисты в составе Дмитрия Дунаева, Ляйсаны Мингазовой, Лидии Музалевой, Ирины Масловой и героя Советского Союза Владимира Бадоевича Гасояна были задержаны в аэропорту Кишинева. По словам самих артистов их группа прилетели с благотворительной миссией в Приднестровье через Молдову. "При выходе из самолета в аэропорту Кишинева нас сразу сопроводили в отдельную машину и привезли в службу безопасности аэропорта, где на протяжении полутора часов выясняли цель нашего приезда в Молдову. И сказали, что в связи с празднованием 25-летия миротворческой миссии России на берегах Днестра мы вас депортируем обратно в Москву, и сказали, что это было распоряжение правительства Молдовы. Нас сопроводили в зал вылета без паспортов и багажа, пообещали выдать паспорта через 15 минут, но прошло больше трех часов", - пожаловались россияне.
В данный момент они без паспортов и багажа "находятся в полном неведении, что их ждет дальше". "Считаем неприемлемым такое отношение к людям, которые занимаются творчеством и всю свою жизнь посвятившим тому, чтобы дарить людям тепло и радость. Мы хотели спеть для людей, а нас не пустили. Почему же Россия с теплом и радушием встречает молдавских артистов?" - задаются вопросом артисты