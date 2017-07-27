Аксенов: визит Кустурицы позволит сформировать на Западе правдивое мнение о Крыме

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июля. /ТАСС/. Визит в Крым сербского режиссера Эмира Кустурицы позволит сформировать в западных странах правдивое мнение о ситуации на полуострове после воссоединения с Россией, считает глава республики Сергей Аксенов.

"Приезд Кустурицы, конечно, вызвал нормальный, хороший ажиотаж, люди желали встретиться с ним, послушать, посмотреть, больше узнать о режиссере, о его произведениях. На мой взгляд, это нужное дело. Тем более, возвращаясь назад в свои страны, как правило, эти люди формируют правдивое мнение о том, что здесь нет никаких автоматчиков, здесь нет политических преследований, нет политический репрессий. Но здесь действительно есть законодательное поле РФ, которое обеспечивает всем мирную жизнь", - сказал он.

Аксенов рассказал, что в Крым непублично, без прессы приезжают "много знаковых людей". "Они и со мной встречаются. Есть среди них те, кто действительно могут сформировать мнение в своих странах (о Крыме), мнение о том, что реально происходит на территории республики. Это влечет за собой более быстрое снятие санкций, более быстрое признание того, что Крым по своей воле вернулся на историческую родину, что изменить этого процесса никто не сможет", - считает Аксенов.

Кустурица совместно со своей фолк-рок-группой The No Smoking Orchestra 23 июля дал первый и единственный концерт в Крыму. Он прошел в Ялте, в концертном зале "Юбилейный". Площадка, вмещающая около 3 тыс. зрителей, была практически полностью заполнена. Оркестр выступил с программой "По Млечному пути", исполнив песни из знаменитых фильмов Кустурицы.

Сербский режиссер в Крыму заявил журналистам, что считает воссоединение полуострова с РФ "естественным, органическим процессом", и призвал местных жителей не ждать внешнего одобрения своего решения, а развивать свой регион "как часть великой России".