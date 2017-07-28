Дмитрий Рогозин проведет переговоры с президентом Молдавии и главой Приднестровья

КИШИНЕВ, 28 июля. /Корр. ТАСС Валерий Демидецкий/. Вице-премьер, спецпредставитель президента РФ по Приднестровью, сопредседатель российско-молдавской межправительственной комиссии Дмитрий Рогозин прибывает в пятницу в Кишинев, где проведет переговоры с президентом Игорем Додоном. На следующий день вместе с главой Молдавии он отправится в Бендеры, где состоятся мероприятия по случаю 25-летия миротворческой операции на Днестре.

"В центре переговоров будет расширение торгово-экономического сотрудничества между нашими странами, которое активно восстанавливается после встреч президентов Молдавии и России. Обсудим и проблематику приднестровского урегулирования, для чего вместе с вице-премьером РФ отправимся в Приднестровье, где состоится встреча с главой непризнанной республики Вадимом Красносельским", - рассказал Додон в беседе с корреспондентом ТАСС.

Скандал в Кишиневе

Вокруг визита вице-премьера России в Кишиневе разразился скандал. Накануне Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) указало российскому послу Фариту Мухаметшину на "нецелесообразность проведения в одностороннем порядке" мероприятий по случаю юбилея миротворческой операции. В ведомстве напомнили позицию правительства Молдавии, которое настаивает на замене российских миротворцев на международную миссию гражданских наблюдателей.

Со своей стороны, премьер Павел Филип, представляющий сформировавшую правящую проевропейскую коалицию Демократическую партию, приветствовал визит Рогозина. Но отметил, что "его прибытие на военном самолете невозможно". Так чиновник прокомментировал сообщения местных СМИ о том, что российская делегация планирует прилететь на транспортниках Министерства обороны РФ.

Хотя Рогозин назвал эту информацию "чушью", группа молдавских активистов призвала власти объявить российского политика персоной нон-грата и разместила онлайн-петицию в поддержку этой инициативы.

Президент раскритиковал правительство

"Это позиция всего лишь одной политической партии и имеет мало общего с государственными интересами республики. Когда недавно в нейтральную Молдавию прибыл самолет Минообороны США с группой генералов, это не вызвало у правительства вопросов", - заметил Додон. Он высказал мнение, что "есть более известные внешние деятели, которые достойны быть объявленными персонами нон-грата. Такие, например, как Траян Бэсеску (бывший президент Румынии - прим. ТАСС), который открыто выступает за ликвидацию Молдовы", - уточнил глава Молдавии.

Президент также раскритиковал заявление МИДЕИ о необходимости смены формата миротворческой операции. "Чтобы к этому прийти, необходимо создать реальные предпосылки для поэтапного и системного продвижения процесса приднестровского урегулирования в контексте определения правового статуса Приднестровья в составе Молдовы и соответствующей системы гарантий", - отметил Додон. По его мнению, Кишинев пока не готов к пересмотру соглашения, регламентирующего миротворческую операцию.

Мир на Днестре

Российские миротворцы были введены в зону приднестровского конфликта после подписанного президентами Молдавии и России соглашения "О принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе РМ" от 21 июля 1992 года. Это позволило прекратить кровопролитный конфликт, в котором погибли 1,5 тысячи человек, десятки тысяч были ранены и стали беженцами. Сегодня российские военные поддерживают мир в разделяющей стороны Зоне безопасности вместе с "голубыми касками" Молдавии и Приднестровья. Миротворческая операция считается одной из самых успешных в истории - за все эти годы здесь не было ни одной вспышки насилия, не гибли люди.

В Приднестровье также находится Оперативная группа российских войск (ОГРВ) численностью около тысячи солдат и офицеров. Они помогают обеспечивать проведение миротворческой операции и охраняют склады вблизи села Колбасна, где хранится свыше 20 тыс. т боеприпасов, свозившихся сюда после вывода советских войск из европейских стран. Их утилизация и вывоз были заблокированы Тирасполем в 2004 году, когда отношения между двумя берегами Днестра обострились.

Правительство Молдавии предлагает вывести ОГРВ и сменить миротворцев на гражданскую миссию наблюдателей. В Приднестровье категорически против ухода российских военных, которых считают гарантами мира. Там также напоминают, что миссия наблюдателей не смогла в 1992 году предотвратить вооруженный конфликт.