"Ъ": "Единая Россия" осенью представит план по социально-экономическому развитию РФ

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Рабочая группа "Единой России" к началу октября представит предложения по социально- экономическому развитию страны и обеспечению благосостояния граждан на длительный период. Об этом сообщил председатель высшего совета партии Борис Грызлов в своей статье, опубликованной в пятницу в газете "Коммерсантъ".

"В начале этого года, реализуя программу "Единой России", высший совет партии, призванный определять партийную стратегию, создал рабочие группы, поручив им выработку предложений к стратегии развития страны. Они должны быть представлены обществу и государству, в том числе в форме докладов по конкретным направлениям", - пишет политик. При этом он отмечает, что для устойчивого развития необходимо планировать его на длительный период, "по крайней мере до 2030 года".

Всего, по его словам, работают три группы, одна - по направлению "Благосостояние и социально-экономическое развитие", вторая - по вопросам реализации внешней политики, третья - по государственно-политическому строительству.

Среди упомянутых им идей по направлению "Благосостояние и социально-экономическое развитие" - переход к планированию ряда показателей, включая соотношение среднедушевого дохода к цене квадратного метра типового жилья, а также покупательной способности зарплат к базовым товарам и услугам. Отдельно предлагается создать государственные электронные курсы для школ, техникумов и вузов, а также уделить внимание развитию транспортной инфраструктуры. "Члены высшего совета "Единой России" дали себе важное задание на лето. Результаты рабочая группа планирует представить в конце сентября - начале октября", - уточнил Грызлов.

В сфере территориального развития, по его словам, возможно изменение методики распределения межбюджетных трансфертов - например, через усиление стимулов субъектов федерации по наращиванию доходов. Также обсуждается возможность оставлять регионам более половины от прироста собранных на их территориях доходов, идущих в федеральный бюджет.