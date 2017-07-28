Патрушев: новое поколение ИГ представляет наибольшую угрозу национальной безопасности

ПЕКИН, 28 июля. /ТАСС/. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев назвал запрещенную в России террористическую группировку "Исламское государство" (ИГ), сменившую свою стратегию после поражений в Сирии, источником наибольшей угрозы для национальной безопасности. Об этом он заявил в пятницу на проходящей в Пекине встрече высоких представителей стран БРИКС, курирующих вопросы безопасности.

"Наибольшая угроза национальной безопасности исходит от нового поколения террористов, объединяющихся под знаменами ИГИЛ (прежнее название ИГ - прим. ТАСС)", - отметил он.

"Успешные действия правительственных и международных сил в Сирии привели к изменению стратегии террористов, заставили их искать "запасные площадки" в различных уголках мира, активизировать усилия по сохранению высокого уровня финансового обеспечения. Это достигается, в первую очередь, путем диверсификации источников получения средств и каналов их переводов", - подчеркнул Патрушев.

Как отметил секретарь Совета безопасности РФ, после возвращения домой боевики создают организованное подполье, кроме того, наблюдается слияние экстремистских группировок с криминальными структурами.