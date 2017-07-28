Клинцевич констатировал деградацию власти в США после одобрения антироссийских санкций

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Первый заместитель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что принятие закона об антироссийских санкциях Сенатом США, а ранее палатой представителей, свидетельствует о деградации власти в этой стране. Такое мнение он высказал в пятницу журналистам.

"Думаю, что в целом этот процесс можно охарактеризовать как деградацию власти. В принятии решений она становится все более и более непредсказуемой. В результате абсолютизация американских интересов доведена до крайних пределов, до полного маразма", - сказал Клинцевич журналистам.

По его словам, это вдвойне опасно, потому что приходится на сегодняшний период, "когда мир крайне неустойчив и, чтобы окончательно не взорвать его, требуется соединение усилий разных стран".

Как отметил Клинцевич, противостоять этому сможет только объединенная Европа. "Чуть ли не единственным ответом на этот американский вызов должно стать создание по-настоящему объединенной Европы", - цитирует сенатора его пресс-служба.

Ранее сообщалось, что Сенат Конгресса США одобрил законопроект, предусматривающий ужесточение односторонних американских санкций в отношении России, Ирана и КНДР. За принятие законопроекта было подано 98 голосов, против - лишь два.

Во вторник за этот же документ проголосовало большинство членов Палаты представителей. Теперь данный документ, получивший название "Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций", ляжет на рабочий стол президента США Дональда Трампа.