Патрушев: несовершенство миграционной политики ведет к распространению экстремизма

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ПЕКИН, 28 июля. /ТАСС/. Несовершенство миграционной политики приводит к распространению экстремистских настроений среди населения. Об этом в пятницу на проходящей в Пекине встрече высоких представителей стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), курирующих вопросы безопасности, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Отдельного внимания заслуживает проблема распространения деструктивной идеологии посредством информационно-коммуникационных технологий, которые также являются средством связи, координации проводимых экстремистских и террористических акций, инструментом вербовки новых членов радикальных структур. Еще одним фактором, способствующим распространению экстремистских настроений, является несовершенство миграционной политики и мер по социальной адаптации иммигрантов", - отметил он.
"Практически по всему миру наблюдается тенденция образования замкнутых национальных общин и диаспор, внутри которых зачастую формируются организованные преступные группы, занимающиеся кражами, мошенничеством, грабежами, разбоями, незаконным оборотом оружия и наркотиков, устанавливающие контроль над объектами экономики", - пояснил Патрушев. Он подчеркнул, что часть средств от такой преступной деятельности идет на финансирование экстремизма и терроризма.
По мнению секретаря Совбеза РФ, для решения данного вопроса требуется целенаправленное подключение к государственным усилиям потенциала гражданского общества в рамках свойственных ему прежде всего профилактических функций.