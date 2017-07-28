РФ приостанавливает с 1 августа использование посольством США дачи в Серебряном бору

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Москва приостанавливает с 1 августа использование посольством США в России складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном бору. Об этом говорится в заявлении МИД РФ, распространенном в пятницу.

Как напомнили в министерстве, 27 июля Конгресс США завершил процедуру голосования по новому закону, ужесточающему санкции в отношении России. "Российская сторона приостанавливает с 1 августа использование посольством США в России всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном бору", - сообщили в российском дипведомстве.

"Предлагаем американской стороне до 1 сентября привести количество дипломатических и технических сотрудников, работающих в посольстве США в Москве, в генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, в точное соответствие с числом российских дипломатов и сотрудников технического персонала, которые находятся в США", - также отметили в российском дипведомстве.

"Это означает, что общее количество персонала, занятого в американских дипломатических и консульских учреждениях в РФ, сокращается до 455 человек", - сообщает МИД РФ.

В министерстве также отметили, что Москва даст зеркальный ответ, если США предпримут новые меры по сокращению числа российских дипломатов.

"В случае новых односторонних действий американских властей по сокращению численности наших дипломатов в США за этим последует зеркальный ответ", - указали в российском дипведомстве.

В заявлении МИД России также говорится, что Москва оставляет за собой право на другие ограничительные меры, которые могут затронуть интересы Вашингтона.

"Оставляем за собой право в порядке взаимности и на другие меры, которые могут затронуть интересы США", - подчеркнули в дипведомстве.

В конце декабря 2016 года администрация США, которую тогда возглавлял Барак Обама, ввела санкции в отношении РФ, закрыв две российские дипломатические дачи в штатах Нью-Йорк и Мэриленд. Доступ всему российскому персоналу к этим комплексам был запрещен.