МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Кремль пока ничего не будет добавлять к заявлению МИД РФ, связанному с принятием в США нового закона об антироссийских санкциях.

"По всем санкционным и контрсанкционным делам было заявление МИД, там все изложено, мне нечего добавить. Соответственно, добавлять я не буду", - сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он призвал внимательно ознакомиться с текстом документа и обратил внимание на то, что "это связано с принятием нового закона о санкциях". "В заявлении МИДа об этом говориться", - напомнил представитель Кремля.