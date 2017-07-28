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МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Кремль пока ничего не будет добавлять к заявлению МИД РФ, связанному с принятием в США нового закона об антироссийских санкциях.
"По всем санкционным и контрсанкционным делам было заявление МИД, там все изложено, мне нечего добавить. Соответственно, добавлять я не буду", - сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он призвал внимательно ознакомиться с текстом документа и обратил внимание на то, что "это связано с принятием нового закона о санкциях". "В заявлении МИДа об этом говориться", - напомнил представитель Кремля.