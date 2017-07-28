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Минюст: вопрос о советском законодательстве в России был решен еще в 1991 году

Политика
28 июля, 12:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июля. /ТАСС

Министр юстиции Украины Павел Петренко сообщил что, его ведомство предлагает отменить все нормативные акты времен СССР кроме тех, которые ей выгодны, в частности акт передачи Крыма Украине

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МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Российская Федерация решила вопрос о советском законодательстве еще в 1991 году, в России до сих пор применяются правовые акты СССР и РСФСР в различных сферах.

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Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минюста в ответ на просьбу прокомментировать разработку Минюстом Украины законопроекта, предусматривающего отмену всех нормативных актов СССР, кроме акта передачи Крыма Украинской ССР.

"На территории Российской Федерации применяются правовые акты СССР и РСФСР (или их отдельные части), которые затрагивают такие сферы, как сельское хозяйство, трудовые правоотношения, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, природные ресурсы, транспорт, энергетика, экологический, технологический и атомный надзор, здравоохранение, культура и жилищная политика", - сообщили в Минюсте.

В министерстве пояснили, что 12 декабря 1991 года было подписано постановление Верховного Совета РСФСР "О ратификации Соглашения о создании СНГ", согласно которому на территории РСФСР до принятия соответствующих законодательных актов действуют нормы бывшего СССР, не противоречащие Конституции и законодательству РСФСР. Принятая в 1993 году Конституция РФ закрепила, что законы и другие правовые акты, действовавшие на территории Российской Федерации до вступления в силу Конституции, применяются в части, не противоречащей ей.

Пять лет назад Минюст начал ревизию советских правовых актов, которые пересматриваются в соответствии с действующим законодательством.

Как сообщил 25 июля министр юстиции Украины Павел Петренко, его ведомство предлагает Раде отменить все нормативные акты времен СССР кроме тех, которые ей выгодны, в частности акт передачи Крыма Украине.

Передача и возвращение Крыма

В 1954 году по инициативе первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Крым был передан в состав Украинской ССР (указ Президиума Верховного Совета СССР от 19 февраля 1954 года). Как разъяснили в 2015 году в Генеральной прокуратуре России, решение о передаче Крыма не соответствовало Конституции РСФСР и Конституции СССР. В разъяснении отмечалось, что Президиум Верховного Совета СССР не обладал соответствующими полномочиями.

11 марта 2014 года Верховный совет Крыма и Севастопольский горсовет на фоне политического кризиса и смены власти на Украине приняли декларацию о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя. 16 марта на полуострове при явке более 80% прошел референдум, по результатам которого за воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% - Севастополя. 18 марта был подписан договор о принятии новых субъектов в состав РФ.

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