Минюст: вопрос о советском законодательстве в России был решен еще в 1991 году

Неймар подрался с одноклубником Семеду на тренировкеСпорт 28 июля, 14:13
Потомки Айвазовского прибыли в Крым на празднование 200 лет с рождения художникаКультура 28 июля, 14:06
Строительство грузового терминала в подмосковном Жуковском начнется в сентябреТранспорт 28 июля, 14:00
В Севастополе около 500 верующих прошли крестным ходом в День крещения РусиОбщество 28 июля, 13:59
"Выравнивание баланса": реакция российских политиков на действия МИД РФ в отношении СШАПолитика 28 июля, 13:54
Российский альпинист Розов первым в истории совершил бейс-прыжок с горы Уаскаран в ПеруСпорт 28 июля, 13:52
Колобков: российские легкоатлеты будут претендовать на медали ЧМ в семи-восьми видахСпорт 28 июля, 13:39
Программой льготных перелетов в Крым за 1,5 месяца воспользовались 22 тыс. пассажировЭкономика и бизнес 28 июля, 13:06
Лямин и Красильников одержали победу в первом матче на ЧМ по пляжному волейболуСпорт 28 июля, 13:06
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Российская Федерация решила вопрос о советском законодательстве еще в 1991 году, в России до сих пор применяются правовые акты СССР и РСФСР в различных сферах.
Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минюста в ответ на просьбу прокомментировать разработку Минюстом Украины законопроекта, предусматривающего отмену всех нормативных актов СССР, кроме акта передачи Крыма Украинской ССР.
"На территории Российской Федерации применяются правовые акты СССР и РСФСР (или их отдельные части), которые затрагивают такие сферы, как сельское хозяйство, трудовые правоотношения, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, природные ресурсы, транспорт, энергетика, экологический, технологический и атомный надзор, здравоохранение, культура и жилищная политика", - сообщили в Минюсте.
В министерстве пояснили, что 12 декабря 1991 года было подписано постановление Верховного Совета РСФСР "О ратификации Соглашения о создании СНГ", согласно которому на территории РСФСР до принятия соответствующих законодательных актов действуют нормы бывшего СССР, не противоречащие Конституции и законодательству РСФСР. Принятая в 1993 году Конституция РФ закрепила, что законы и другие правовые акты, действовавшие на территории Российской Федерации до вступления в силу Конституции, применяются в части, не противоречащей ей.
Пять лет назад Минюст начал ревизию советских правовых актов, которые пересматриваются в соответствии с действующим законодательством.
Как сообщил 25 июля министр юстиции Украины Павел Петренко, его ведомство предлагает Раде отменить все нормативные акты времен СССР кроме тех, которые ей выгодны, в частности акт передачи Крыма Украине.
В 1954 году по инициативе первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Крым был передан в состав Украинской ССР (указ Президиума Верховного Совета СССР от 19 февраля 1954 года). Как разъяснили в 2015 году в Генеральной прокуратуре России, решение о передаче Крыма не соответствовало Конституции РСФСР и Конституции СССР. В разъяснении отмечалось, что Президиум Верховного Совета СССР не обладал соответствующими полномочиями.
11 марта 2014 года Верховный совет Крыма и Севастопольский горсовет на фоне политического кризиса и смены власти на Украине приняли декларацию о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя. 16 марта на полуострове при явке более 80% прошел референдум, по результатам которого за воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% - Севастополя. 18 марта был подписан договор о принятии новых субъектов в состав РФ.